La molestia de Colo Colo por la suspensión de su partido ante Cobresal

10 de septiembre 2022 · 16:43 hs

Colo Colo expresó su molestia con la decisión de la Delegación Presidencial de Atacama, que decidió no autorizar en encuentro que iba a disputar ante Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, el que estaba programado para el jueves 15 de septiembre a las 20:30 horas.

El gerente deportivo del club albo, Daniel Morón, cuestionó la resolución informada por Estadio Seguro, que dejará al equipo puntero del Campeonato Nacional sin jugar antes del receso por el feriado de Fiestas Patrias.

"La suspensión del partido con Cobresal es algo que no tiene explicación lógica, dado que esta programación estaba hecha hace mucho tiempo atrás. Tuvimos que contratar un charter para viajar en el mismo día y poder jugar en ese día. Es más, hasta flexibilizamos ante una solicitud de la autoridad en poder jugar el partido mucho más temprano. Dijimos que sí, que no había problema, que podíamos jugar dos horas y media antes", comentó el ex arquero colocolino.

El gerente deportivo de Colo Colo explicó que el problema es que “el fixture no nos da ningún tipo de posibilidades. Es un fixture muy apretado, entonces es un problema que se viene para todos y para nosotros no tiene ninguna explicación”.

Los reclamos albos fueron compartidos por la ANFP, que en un comunicado manifestó su sorpresa con la decisión tomada por las autoridades del Gobierno, señalando que después de varias reuniones no hubo reparos con este encuentro.

"La ANFP y la Gerencia de Ligas Profesionales apoyan totalmente a Cobresal y Colo-Colo en esta situación. Además, manifiestan su total disconformidad con lo determinado y, con profunda preocupación, ven cómo los acuerdos y compromisos tomados en reuniones en las que participan Estadio Seguro, Carabineros, TNT Sports y la propia Gerencia de Ligas Profesionales no se están respetando", señaló.