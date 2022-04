Lasarte confidencia que estuvo a punto de renunciar tras indisciplina de la Roja en Copa América

Para finalizar, Lasarte declaró que “Chile tiene un problema con la generación de jugadores y eso se lo va a encontrar quien venga. El recambio es escaso". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Martín Lasarte, ex entrenador de la selección chilena, entregó algunos detalles de su paso por el banco de la Roja, aclarando que “yo soy el principal responsable (de no ir al Mundial), pero no el 100% es culpa mía” y apuntó además que estuvo cerca de renunciar durante la Copa América de Brasil por el ingreso indebido de un peluquero a la concentración.

En diálogo con ESPN Chile, ‘Machete’ indicó que "hubo dificultades en el desarrollo de Copa América, que nos sorprendió, pero tuvimos una charla dura y lo que ocurrió ese día fue el puntapié inicial de una buena relación con el plantel".

"La verdad es que no pensaba que a este nivel y en selección podría pasar. Eso sí, después de eso sentí un compromiso importante de los jugadores, incluso teniendo contacto con algunos que no conocía desde antes", agregó.

Por otro lado, el uruguayo no escondió su dolor por no poder clasificar al ‘Equipo de Todos’ a la Copa del Mundo de Qatar. "Hoy me siento vacío, no tengo energía para dirigir, debo hacer un duelo. Me toca salir a la calle y me cuesta, me da vergüenza, me da pudor porque no pudimos darle una alegría a la gente", dijo.

"Siempre el entrenador es el principal responsable, pero no el 100 por ciento. Creo que hicimos un montón de cosas buenas y otras que no tanto, después que las cosas ocurren reflexionamos sobre que se pudo haber hecho algo de manera distinta", complementó.

En la misma línea, el ex técnico de la ‘U’ y la UC señaló que "hay una multiplicidad de factores. Nosotros tomamos el equipo cuando la Eliminatoria ya había empezado y las posibilidades estaban latentes. A nosotros nos faltaron alguna serie de aspectos, los puntos de local. El partido con Bolivia y ese con Ecuador que veníamos con mucha energía positiva".

Para finalizar, Lasarte declaró que “Chile tiene un problema con la generación de jugadores y eso se lo va a encontrar quien venga. El recambio es escaso".