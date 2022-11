Llegó la hora de la verdad para el futuro de las casas de apuestas deportivas en Chile

Hasta finales del Campeonato Nacional 2022, la casa de apuestas Betano auspiciaba a Universidad de Chile y Betsson (atrás en el estático) al torneo y el Ascenso AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 28 de noviembre 2022 · 16:42 hs

El 28 de septiembre la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas en línea en eventos y clubes deportivos.

La moción que lidera el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) pretende legislar contra estas empresas que han sido cuestionadas en su funcionamiento en Chile al no contar, en su mayoría, con un domicilio chileno. Esa situación permite que no tributen en el país a pesar de los millones de dólares que obtienen anualmente en utilidades. Por ahora son ilegales y no son supervisadas por algún órgano del Estado.

Esta es una iniciativa legislativa que está vigente en paralelo a la que permitiría regular su presencia en el mercado nacional. Por ese motivo, la votación que está programada para esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados podría generar inconvenientes de tipo económico en el fútbol chileno que se apoya en millonarios acuerdos con estas compañías internacionales y nacionales. De hecho, una de las últimas ofertas potentes por los derechos del Campeonato Nacional 2023 es de Betsson.

La votación de los parlamentarios finalmente está en tabla y se realizará este miércoles 30 de noviembre en la sesión ordinaria de las 10:00 a 14:00 horas de la Cámara Baja. Será el primer trámite constitucional, por lo que podría volver a ser estudiada en la comisión con algunas indicaciones, una posibilidad que aparece entre los análisis del entorno de las casas de apuestas que han mantenido el lobby para intentar convencer a los parlamentarios de no prohibir el auspicio.

“Por supuesto que los clubes están preocupados y hemos sostenido diversas reuniones con directivos, explicándoles que esta es una actividad legal y, de hecho, es una de las industrias más reguladas en el mundo. Hoy las plataformas de apuestas son las principales auspiciadoras de los equipos de fútbol profesional, replicando una tendencia mundial, pero estos recursos también benefician al fútbol formativo y femenino”, explicó Carlos Baeza, abogado representante de Betano, Betsson, Coolbet, Estelarbet y Latamwin.

Las casas de apuestas tienen un 85% de aprobación

En la previa de esta votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, un estudio de Panel Ciudadano realizado el 27 y 28 de octubre de 2022 analizó la percepción de los chilenos respecto a las casas de apuestas deportivas online al que accedió EL DÍNAMO.

El 75% las conoce o ha oído hablar de ellas, mientras que el 73% asegura que se enteró de estas plataformas a través de las redes sociales. Entre los que declararon saber de estas casas de apuestas, el 37% confirmó que las ha usado.

Respecto a la regulación del funcionamiento de estas empresas en Chile, el 85% de los encuestados las aprueba y el 60% cree que deberían pagar los mismos impuestos que los casinos físicos (Monticello, Dreams, Enjoy). El otro 40% se divide equitativamente entre los que cree que debieran pagar más impuestos y los que menos.

El análisis, igualmente, preguntó por el impacto económico en los clubes en caso de ser aprobada la prohibición de publicidad. Las personas consultadas, en un 61%, creen que sí tendrá consecuencias económicas. El resto considera que no.