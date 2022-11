Los genios y villanos de la primera semana de Qatar 2022

Veremos qué nos depara la segunda semana del mundial, sin embargo, hay mucho paño por cortar y hay muchos que tendrán la chance de reivindicarse para seguir soñando con levantar la copa. FIFA

27 de noviembre 2022

Se cumplió la primera semana de Qatar 2022 y como cada mundial ha tenido números nuevos, partidos que pasarán a la historia, decisiones que no se entienden, jugadores que aparecen y otros que aún están escondidos.

Repasemos en diez puntos lo que por ahora nos ha regalado, o nos ha quitado, el segundo mundial que se ha realizado en Asia de domingo a sábado. Vale la especificación, porque capaz mientras estás leyendo Manuel Neuer atajó un penal o Luka Modric anotó un gol.

1- El tiempo añadido: no han sido pocos los que están podridos por tener ocho o más minutos de agregado en cada tiempo de los partidos. Según la autoridad es para que se juegue todo el tiempo que se deba jugar y no se pierda nada.

Bajo ese argumento está perfecta la medida y nace para que los futbolistas dejen de simular, de reclamar y de hacer tiempo, porque a fin de cuentas, esos minutos donde no se juega, se van a jugar igual. Al final mientras menos tiempo añadido tengamos, será producto de un partido que tuvo pocas interrupciones, y probablemente, sea mejor.

2- Los jóvenes: Ecuador le empató a Países Bajos con una oncena que promedió 25.7 años. ¿Récord en el torneo? No, porque Estados Unidos en sus dos encuentros promedió menos edad: 25.3 ante Gales y 25.5 frente a Inglaterra. Palabras aparte para los ingleses con 26.6 en sus dos partidos en el torneo y para España con 26.8 en la paliza ante Costa Rica.

Estamos viendo un torneo con jugadores jóvenes que destacan y son influyentes en el juego de sus selecciones: Gavi (18 años), Jude Bellingham (19), Pedri (20), Piero Hincapié (20), Enzo Fernández (21) o Aurélien Tchouaméni (22). Una buena noticia pensando en el futuro.

3- Las goleadas: Que España haya vencido 7-0 a Costa Rica pone ese partido entre las once goleadas más holgadas en la historia de la Copa del Mundo y donde el 10-1 de Hungría a El Salvador (1982) sigue siendo el primero de la lista. Con ese partido, el 6-2 de Inglaterra a Irán quedó en un segundo plano.

Eso se contrapone a los cinco 0-0 que lleva Qatar 2022 y que se acerca al récord de siete paridades sin goles que se dio en los torneos de 1982, 2006, 2010 y 2014.

4- Las individualidades al debe: Que Alemania pierda por errores de Neuer, no estamos acostumbrados a verlo. Que en Croacia no aparezca Modric, no estamos acostumbrados a verlo. Que Cristiano Ronaldo necesite un penal inexistente para anotar, no estamos acostumbrados a verlo. Iba a nombrar a Lionel Messi, sin embargo, el partido con México lo salvó. Al igual que Robert Lewandowski, que se perdió un penal ante los aztecas, pero anotó su primer gol en Copas del Mundo ante Arabia Saudita.

Por otro lado Kylian Mbappé brilla con luces propias tras anotar tres goles en dos partidos. Ya lleva siete tantos en Copas del Mundo e igualó a Pelé como los únicos que llegaron a esa cifra antes de los 24 años. Y con ese presente, y entendiendo que le quedan dos mundiales más, perfectamente puede quitarle el récord a Miroslav Klose (16).

5- Las decepciones: Soy de los creía que Uruguay le ganaba a Corea del Sur. Soy de los que creía que Estados Unidos le ganaba a Gales. Soy de los que creía que Croacia le ganaba a Marruecos. Soy de los que creía que Bélgica le ganaría claramente a Canadá. Nada de eso pasó y lo bueno es que aún están a tiempo de reaccionar para que no queden en el camino antes de tiempo.

6- Las sorpresas: No me pierdo, lo más inesperado de la primera semana de Qatar 2022 y probablemente de todo el torneo será la victoria de Arabia Saudita sobre Argentina. Más que el triunfo de Japón sobre Alemania. A la albiceleste la pintaron como candidata al título desde que ganó la Copa América, tiene a Messi y llevaba un invicto de más de 30 partidos. Suficiente para que arrasara con los árabes, pero no pasó.

El tiempo dirá si fue un baño de humildad. Lo cierto es que si podían perder un encuentro era ese, tal como España perdió con Suiza en su primer partido en Sudáfrica 2010. Y ya sabemos cómo terminó la historia. Veremos cómo termina ahora.

7- El local: Estamos en presencia del organizador más débil en la historia de las Copas del Mundo. Estados Unidos en 1994 logró cuatro puntos, y como en esa época clasificaban a octavos de final los mejores terceros, lograron pasar la fase de grupos. Sudáfrica en 2010 logró las mismas unidades, pero ya pasaban de ronda sólo primeros y segundos de cada serie y se quedaron con las ganas.

No olvidar que Qatar no le pegó al arco en su primer partido ante Ecuador y en el segundo ante Senegal recién probó al portero rival al minuto 62. Cuesta creer cómo esa selección empató 2-2 contra Chile e incluso le estuvo ganando 2-1. En realidad es fácil de entender: estamos en un pantano y cualquiera nos hace sufrir.

8- Los candidatos al título: Brasil confirmó su rótulo con un claro 2-0 sobre Serbia. Francia goleó 4-1 a Australia y venció 2-1 a Dinamarca en un duelo apretado. Queda claro que va por el tricampeonato. Esos son los dos principales candidatos. Luego un escalón más abajo viene España e Inglaterra. Ya se prevén unos cuartos de final entre el Scratch y los hispanos.

9- Los golazos: Tengo el podio claro. Primero, la tijera la Richarlison ante Serbia. Segundo, el zapatazo con borde externo de Gavi frente a Costa Rica. Tercero, el tiro colocado de Enzo Fernández ante México. Seguro habrán golazos, pero tendrán que hacer mérito para sacar a los tres primeros de su lugar.

10- El lado b: Lo de Breel Embolo es la portada del libro. Nacido en Camerún, con familia camerunesa, decidió representar a la selección de suiza. Primer partido de Qatar 2022 y le tocó enfrentar a… Camerún. Para mejor o peor (queda a criterio de cada uno) le tocó anotar el único gol del partido con que los helvéticos ganaron. No celebró el tanto y sus compañeros, en vez de ir a festejar con él, lo fueron a contener. El fútbol y la globalización en su máxima expresión.

Veremos qué nos depara la segunda semana del mundial, sin embargo, hay mucho paño por cortar y hay muchos que tendrán la chance de reivindicarse para seguir soñando con levantar la copa.

