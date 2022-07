Luka Tudor tras su renuncia a Los Tenores: "Ma da pena todo lo que pasó"

Por su rol en el conflicto, el comentarista expresó que estaba con su “conciencia tranquila”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 04 de julio 2022 · 10:06 hs

El comentarista deportivo Luka Tudor rompió su silencio y entregó su versión del grave conflicto que terminó con su salida y la del periodista Juan Cristóbal Guarello del programa Los Tenores de Radio ADN.

En una entrevista a Las Últimas Noticias, el ex delantero de Universidad Católica aseguró que tras la polémica por la entrevista al director deportivo de la selección chilena, Francis Cagigao, sufrió algunos problemas de salud.

“Estaba bien, muy tranquilo porque sabía que no tenía nada que ver en lo que sucedió en la radio. Después por distintas razones me subió la presión y me puse algo mal de salud. Me recuperé el viernes”, expresó.

Tudor agregó que “en ese sentido siempre he querido la verdad y la justicia y es lo que me ha hecho estar no solo en los programas deportivos. El viernes anterior al programa me encontraron vértigo. Ahora feliz-feliz no estoy. Me descompensé y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Que salió la verdad”.

Por su rol en el conflicto, el comentarista expresó que estaba con su “conciencia tranquila” y que no tenía nada que esconder.

“Yo sabía que iba a estar Cagigao porque era público dentro de todos nosotros, yo no tenía idea, no sabía que iba aclarar temas con Juan Cristóbal. Yo sé que muchos sabían, entre ellos editores y periodistas que no quiero dar nombres porque no corresponde. Yo no tenía idea a lo que iba, me sorprendió lo preparado que iba Cagigao”, aseguró.

Luka Tudor manifestó que “mi error fue pensar que todos los panelistas teníamos la misma información. Yo le comenté al editor que había que tener cuidado porque Cagigao es una autoridad del fútbol chileno y que más o menos todo el mundo pensaba o creía que iba a venir preparado, pero nunca pensé que tanto. Y el audio enviado va en esa línea y nada más”.

Por el audio filtrado, en donde sugería que el director deportivo de la Roja iba a “destrozar” a Guarello, el ex futbolista mencionó que “la invitación la hizo la radio. Esto se empezó a cerrar por escrito. En esas invitaciones la gente de producción quedó de acuerdo que le dieran los 10 minutos para tener derecho a réplica con Juan Cristóbal y en esas condiciones no tuve participación, dado mi rol de panelista”.

“Me han puesto ese mote de villano, pero es el peor mote. Una de las cosas que no tengo es ir por detrás y lo he demostrado durante toda mi vida”, complementó.

Tudor también lamentó la crisis que desató el conflicto al interior de la radio. “Ma da pena todo lo que pasó. Ese grupo era muy bueno. Creo que había algo choro, fuerte, potente. Yo no era amigo de todo el mundo. Puedes llamar y la gran mayoría te va a decir, sacando ese evento, lo que soy como persona”, expresó.