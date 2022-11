Manchester United se deshace de Cristiano Ronaldo en pleno mundial

Cristiano Ronaldo debutará con Portugal el 24 de noviembre frente a Ghana. FOTO DE SELECCION DE PORTUGAL

Por: Equipo El Dínamo 22 de noviembre 2022 · 13:54 hs

Manchester United anunció el fin de su relación con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, quien se encuentra con su selección a la espera de debutar el 24 de noviembre frente a Ghana en el Mundial de Qatar.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro volvió al Manchester United el año pasado tras dejar la Juventus de Turín.

El ManU pone fin a una verdadera teleserie con el luso, quien el 13 de noviembre, en una entrevista con el presentador inglés Piers Morgan, de declaró traicionado por el club.

"El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club", dijo el astro portugués. "Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no sólo este año, sino también la temporada pasada", denunció CR7.