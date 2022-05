Martín Lasarte aseguró que conocía del caso de Byron Castillo: "Hicimos el reclamo en su momento"

El ex seleccionador se mostró sorprendido con la polémica generada durante los últimos días. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 12 de mayo 2022 · 14:11 hs

El ex entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, aseguró que el caso del seleccionado ecuatoriano Byron Castillo era conocido por él antes de la denuncia presentada ante la FIFA, señalando que en su momento se presentó un reclamo formal sobre el tema.

El otrora seleccionador nacional analizó la acusación presentada por la Federación de Fútbol de Chile, que consignó eventuales irregularidades en la identidad del jugador del Barcelona de Guayaquil, que sería de nacionalidad colombiana y no de Ecuador.

“Hay un antecedente del que no mucho se habla. Nosotros hicimos el reclamo en su momento. A mí alguien me avisó de esa situación antes del partido con Ecuador; se hizo el reclamo. En aquel momento no sé si la FIFA, la Conmebol o quién, no dio a lugar la situación y lo dejamos como tema muerto”, afirmó el uruguayo a Esdrújula TV.

Por la polémica que ha generado el asunto durante estos días, Lasarte señaló que “me sorprende. No tengo claros los elementos, pero sí tengo claro que si hay una situación que esté fuera de justicia, fuera de ley, yo creo que hay que pagarla".

"No sé quién está inquieto o quién no está inquieto, pero si algo no se ajusta al reglamento, hay que hacer cumplir la ley”, complementó.

Este miércoles la FIFA confirmó la apertura de procesos disciplinarios contra Byron Castillo por presuntas infracciones cometidas durante las clasificatorias al Mundial de Qatar.

“Habida cuenta de lo anterior, la FIFA ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados”, señaló el organismo.

La FIFA a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a entregar sus descargos, en un proceso que incluyó además a la Federación Peruana de Fútbol, por el impacto que tendría el fallo en la tabla de las eliminatorias.