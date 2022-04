Martín Lasarte se despidió de la Roja tras el fracaso en las clasificatorias: "Está claro que no cumplimos el objetivo"

El charrúa también habló sobre "cosas que rodearon" a la selección y que la perjudicaron. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 04 de Abril 2022 · 18:44 hs

El entrenador uruguayo Martín Lasarte entregó durante este lunes su última conferencia de prensa como director técnico de la selección chilena, cargo que dejó luego que la Roja no lograra clasificar al Mundial de Qatar.

El ex DT de Universidad Católica y Universidad de Chile fue claro en admitir su responsabilidad en el irregular rendimiento mostrado por el “Equipo de Todos”, que lo dejó sin Copa del Mundo por segunda oportunidad consecutiva.

“Yo acepté las reglas y me hago cargo. No le tengo miedo a la palabra fracaso y es una realidad que no logramos un objetivo trazado”, señaló.

El charrúa añadió que “somos responsables de no conseguir la situación que queríamos conseguir. Creo que hay cosas que nos rodearon, a todas las selecciones y en particular a Chile, como la pandemia. No puede ocurrir que en unas clasificatorias te cambien los partidos y te pongan tres encuentros de visita”.

Más allá de esto, Lasarte reconoció que sus decisiones influyeron en el resultado final. “Conozco como es esto con todo lo que conlleva. Todos los días vemos grandes entrenadores ser cesados por no cumplir objetivos”, expresó.

El entrenador agradeció los meses en los que estuvo al mando de la Roja, asegurando que “fui feliz acá en la selección más allá de los avatares de la tarea. Hay mucha gente con ganas de hacer cosas, colaborar y trabajar y me parece fantástico. Ojalá no ocurran batallas internas”.

“No tengo el deseo de atribuirme algo a mi en lo personal, sino que espero haber dejado algo para la selección en este proceso que estuve a cargo”, complementó.

El uruguayo añadió que "yo soy muy pro Chile, a mi me han tratado muy bien acá. Puede ser que me falte alguno pero empiezo a pensar en (Erick) Pulgar, (Tomás) Alarcón, (Pablo) Galdames que han ido a Europa y en algunos de esos casos no terminan de afirmarse. El fútbol de Sudamérica es distinto, siempre están los mismo en los torneos internacionales".