Martín Parra rompe el silencio tras ataque en clásico universitario: "Esto no debería pasar"

El jugador de la U terminó con un trauma acústico debido a la bengala lanzada en Valparaíso. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 07 de octubre 2022 · 13:07 hs

El arquero de la Universidad de Chile, Martín Parra, rompió el silencio y entregó su primera declaración a más de una semana del ataque que sufrió durante el suspendido clásico universitario ante Universidad Católica por Copa Chile, el que se disputó en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El golero terminó con un trauma acústico tras recibir el impacto cercano de una bengala que salió desde las tribunas de la barra de los cruzados. Debido a esto el encuentro se postergó con 85 minutos de juego pendiente.

En un video publicado por Azul Azul, el jugador recordó el momento del ataque, señalando que “sentí ese miedo que me llegara algo al cuerpo y en las imágenes me deja más tranquilo que sólo fue al oído. Sentí que explotó la primera y mi primera intensión fue correrme y luego de las otras dos me tiré al piso porque no podía sostenerme de pie”.

“Los oídos los sentí muy tapados, no escuchaba nada. Cuando me sentaron en la cancha seguía escuchando muy lejano, era una sensación que mi oído no estaba bien”, explicó.

Parra agregó que “cuando me entraron al camarín yo seguía con el pito que todos conocen cuando se siente un ruido fuerte. Después el oído se va destapando, pero queda ese dolor de que hay algo raro adentro”.

El futbolista dijo que “en el momento no lo dimensioné tanto, luego de los exámenes, donde me dijeron que tenía que seguir siendo evaluado. Aún tengo una leve alteración, debería mejorar con el tratamiento. Pretendo luego estar a la par de mis compañeros”.

“Estoy sorprendido del apoyo de los hinchas y del club, todos los días tenía gente de ellos y a mi familia también, todos preocupados. Lo único que quería era volver a entrenar. Los que estamos dentro de la cancha estamos expuestos a ese tipo de cosas, pero no debería ser”, afirmó.

El arquero de la U cuestionó las medidas de seguridad en las canchas nacionales. “Hay que tener más cuidado, ponerle más ojo, no dejarlo pasar. Son situaciones que afectan mucho al jugador y a la familia. Esto no debería pasar, tendría que haber un poco más de resguardo a los jugadores”, comentó.