"¡Méteme una demanda!": el duro cruce entre Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor

Por: Sebastían Dote 31 de Marzo 2022 · 16:20 hs

El periodista Juan Cristóbal Guarello protagonizó un duro cruce con el ex futbolista y comentarista deportivo Luka Tudor en medio de un acalorado debate tras la eliminación de Chile de las clasificatorias al Mundial de Qatar.

El enfrentamiento ocurrió en medio del programa Los Tenores de Radio ADN, en donde se abordó el supuesto rol de los representantes de jugadores, especialmente de Fernando Felicevich, en la designación de algunos jugadores convocados por Martín Lasarte, en un elemento que habría gatillado la actual crisis al interior de la Roja.

“Aquí hay una cosa fundamental: no puede llegar ningún entrenador relacionado con un empresario. No puede llegar un empresario traer un entrenador, hay que traer a alguien de afuera y alguien que esté limpio. No puede haber ningún técnico con los empresarios que hegemonizan los jugadores de la selección”, señaló.

Tudor cuestionó estos dichos, asegurando que se debe conseguir un “entrenador de nivel”, rechazando la intervención de los representantes en las convocatorias.

“¿Y por qué llamaba a Iván Morales? ¿Por qué llamada a Marcelo Allende?”, preguntó el periodista, a lo que el ex delantero respondió: “Allende anda bien en Uruguay. Yo no sé ni quién los representa. Me da lo mismo. No tengo idea”.

El debate fue subiendo de tono, especialmente luego que Tudor le exigiera a Guarello que entregara “pruebas” sobre sus dichos.

“¡Porque lo he denunciado 100 veces! ¡¿acaso no venís a este programa nunca hueón?!”, expresó el también rostro de Canal 13 y DirecTV, ante un Tudor que lo acusó de “disparar a todos lados”.

El comunicador añadió que “yo no estoy disparando para todos lados, esta cuestión la vengo denunciando… Se acabó esta hueá Esto lo vengo denunciando hace más de 10 años. Yo no tengo intereses relacionados con esto”.

Luka Tudor reaccionó a la última frase, entendiendo que su compañero de panel aludió a supuestos intereses que estarían detrás de su apoyo a los representantes de jugadores.

“Bueno, prueba que yo estoy metido, si no te meto una demanda”, señaló el ex jugador de la Universidad Católica, a lo que el periodista respondió: “¡Méteme una demanda! Méteme una demanda. Así es como está el fútbol chileno”.