Milad enfrenta a diputados por casas de apuestas: "No puede culpar al fútbol de una ludopatía"

El dirigente respondió a los dichos del diputado Jaime Mulet sobre las casas de apuestas online. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 20 de julio 2022 · 09:56 hs

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se presentó ante la comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, que inició las discusiones para un proyecto de ley que busca prohibir la publicidad de las casas de apuestas online en el fútbol.

El dirigente aseguró ante los legisladores que de prosperar la propuesta existiría un daño patrimonial en los clubes profesionales, señalando que esta a favor de las regulaciones, pero no de la prohibición.

El diputado Jaime Mulet (FRVS) replicó los dichos de Milad y afirmó que la publicidad de este tipo de empresas puede fomentar el arreglo de partidos y la ludopatía, ya que "hay niños de 10, 11 y 12 años que agarran la tarjeta de crédito y se entusiasman porque les gusta su equipo".

El directivo de la ANFP respondió de inmediato y planteó que "usted no puede culpar al fútbol de una ludopatía que no solamente es por las casa de apuestas online, es por los casinos establecidos, es por el hipódromo (…) todas las casas de apuestas de todo. Hay gente que no sabe qué es Betano".

“En el fútbol no se incita a la apuesta, ninguna publicidad de los equipos de fútbol incitan a apostar, ninguna y eso es un hecho que es concreto, por eso no puede culpar al fútbol de la ludopatía de un país, hay una responsabilidad social de legislar lo que es la ludopatía como una enfermedad psiquiátrica”, agregó.

Dreams: “No se pude hacer publicidad de cosas ilegales”

La comisión también recibió a representantes de casinos que funcionan de manera legal, los que mostraron su visión sobre la publicidad de las casas de apuestas online.

Carlos Silva, fiscal corporativo de Dreams, dijo ante los parlamentarios que “este proyecto de ley que han presentado es una consecuencia obvia para una actividad que es ilegal y prohibida en nuestra legislación, no se puede hacer publicidad de cosas ilegales”.

En su exposición, Silva afirmó que la publicidad de páginas de apuestas en eventos deportivos normaliza el juego de azar ilegal y que esa última actividad, al no estar regulada “deja en desamparo a los ciudadanos a los que se les hace trampa o no se le pagan los premios”. También abre la puerta a que haya lavado de activos y corrupción, a la vez que atenta contra la prevención de la ludopatía.

El fiscal corporativo de Dreams explicó además que estas casas de apuestas son “un retroceso enorme en la legislación del juego, ya que a través de la Ley de Casinos se estableció un impuesto de un 20% al ingreso bruto de las ganancias del juego, dejando que ese 20% se distribuyera al Municipio y al Gobierno Regional para que se concreten obras de desarrollo, es decir, fue una ley visionaria que estableció que la ganancia que se genera en los territorios queda en los territorios”.