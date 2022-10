Ministra del Deporte pidió una "revisión completa" en la gestión del fútbol tras suspensión de partidos

El Estadio Calvo y Bascuñán estuvo cerrado para el partido entre Deportes Antofagasta y Palestino. AGENCIA UNO/ARCHIVO

17 de octubre 2022

La ministra del Deporte, Alexandra Benado, pidió que todos los actores involucrados en el fútbol chileno trabajen en una "revisión completa" de su gestión, luego del caos que se vivió durante este fin de semana con la suspensión de partidos por falta de estadios.

Durante el sábado Deportes Antofagasta no pudo jugar ante Palestino en el Estadio Calvo y Bascuñán debido a un conflicto que mantiene con el municipio de la ciudad. El cuadro árabe viajó desde Santiago y llegó al recinto, desde donde fueron expulsados.

En paralelo, las autoridades decidieron no dar luz verde al partido de semifinal ida de Copa Chile entre Universidad de Chile y Unión Española, el que debía disputarse el domingo en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. En este caso se apeló a los problemas de seguridad por la falta de contingente policial en la zona.

Tanto Palestino como Unión Española planean pedir los puntos a Deportes Antofagasta y la Universidad de Chile, respectivamente, al considerar que los clubes incumplieron con los reglamentos del Campeonato Nacional y de la Copa Chile al no tener un recinto habilitado para albergar los partidos.

La preocupación del Gobierno

La ministra del Deporte, Alexandra Benado, analizó el tema y planteó la necesidad de hacer cambios en conjunto para evitar que este tipo de situaciones se repita.

Es muy lamentable lo que está sucediendo con el fútbol profesional en Chile. Hace un bien tiempo estamos viendo no solo problemáticas de violencia que nosotros siempre condenemos, sino que además en términos de gestión. Me parece muy preocupante que hoy día veamos suspensión de partidos porque no hay estadio o porque hay malas coordinaciones", expresó la autoridad a Radio ADN.

La secretaria de Estado afirmó además que “hay una revisión completa que debiese hacer el fútbol en general, todos los actores estamos llamados a eso, no hay nadie que se pueda restar, al contrario, todos tenemos que sumar para que fútbol profesional en Chile vuelva a ser la actividad que fue en algún momento”.