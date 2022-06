"No es real": Eduardo Berizzo descartó polémica con Claudio Bravo

El entrenador de la Roja manifestó su molestia con las consultas sobre el tema. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 01 de junio 2022 · 17:44 hs

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, descartó durante este miércoles cualquier polémica con el arquero y capitán de la Roja, Claudio Bravo, quien supuestamente estaría “cortado” para el proceso clasificatorio del Mundial de 2026.

La situación comenzó tras una publicación del diario La Tercera, que señaló que el “Toto” no tendría considerado al actual jugador de Real Betis por, supuestamente, su edad y las constantes lesiones que no le darían continuidad.

La publicación generó la reacción inmediata del oriundo de Viluco, que cuestionó el rumor, asegurando que “el tiempo y las circunstancias” definirán su futuro.

“Más seriedad y respeto. Que estas cosas no las regalan. Se consiguen con mucho trabajo y estando al 100%. Dejen que el tiempo y las circunstancias hagan lo demás, pero sin mentir a la verdad”, escribió en Twitter el aún seleccionado nacional.

Berizzo fue consultado sobre el tema antes de partir a la gira asiática de la Roja, en donde dirigirá por primera vez al equipo en un amistoso ante Corea del Sur, que se disputará este 6 de junio.

“No es real, yo no hablé de él. No hay ninguna polémica, no pasa nada”, expresó el ex director técnico de O'Higgins, según lo consignado por radio Cooperativa.

El argentino también expresó su molestia ante las consultas de la prensa por este tema. “Déjenme pasar, déjenme tranquilo, no quiero dar declaraciones, esto no es común”, señaló a los medios que esperaban sus declaraciones.

Tras el duelo ante los coreanos, el “Equipo de Todos” participará de la Copa Kirin, donde en primera instancia se cruzará con Túnez.