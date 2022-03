"No hay pacto que valga": uruguayos descartan acuerdo con Chile por las clasificatorias

El partido entre la Roja y los uruguayos se disputará este martes en San Carlos de Apoquindo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

29 de Marzo 2022

La prensa uruguaya negó que su selección haya llegado a un “acuerdo” con Chile para dejarse perder y permitir que la Roja pueda aspirar al repechaje por las clasificatorias al Mundial de Qatar.

Durante los últimos días surgieron especulaciones sobre el encuentro que se disputará este martes en el Estadio San Carlos de Apoquindo, los que apuntan a un supuesto “pacto de Santiago” que resolvería la situación del cuadro nacional.

Uruguay, elenco que ya está clasificado a la próxima Copa del Mundo, no necesita sumar puntos, mientras que Chile requiere de las tres unidades siempre y cuando se den algunos resultados en los partidos paralelos.

La situación generó dudas especialmente en Perú, elenco que está mejor posicionado para ir al repechaje y que debe jugar ante Paraguay. Desde el país vecino señalaron -sin muchos fundamentos- que es posible que los uruguayos se dejen perder ante los chilenos.

Los rumores fueron totalmente despejados por el diario uruguayo Ovación, que compartió una nota titulada como: “No hay pacto que valga, Uruguay saldrá con todo a jugarle a Chile por Eliminatorias”.

En el artículo, el medio argumentó que “es un partido más para que el entrenador siga inculcando su idea futbolística en los trabajos en cancha", resaltando además que “es la última oportunidad para que Luis Suárez se convierta en el goleador histórico de las Eliminatorias”.

El entrenador de Uruguay, Diego Alonso, reforzó esta postura asegurando que "lo planteo como un partido que juega la selección uruguaya y cuando juega la selección uruguaya no hay amistosos, no hay partidos que no tengan importancia, siempre juegas por el orgullo, siempre, pase lo que pase".

Respecto a si utilizará un once alternativo, al estar ya clasificados a Qatar, el seleccionador indicó que "vamos a jugar con los jugadores que yo crea que son los mejores para este partido, hay alguna baja obligada con respecto al partido anterior, y miraré a los futbolistas hasta el último día para ver quiénes están mejor".

"Para mí los sistemas tácticos son secundarios, son solamente una herramienta para trabajar los partidos, lo más importante es la postura y la postura no va a variar de lo que hemos hecho en los partidos anteriores. Seguramente vamos a ser un equipo propositivo, pero lógicamente nos vamos a encontrar con un equipo que buscará hacerse fuerte desde ese lugar porque tiene esas características. Debemos saber jugar ese partido, pero intentaremos disputar el dominio del juego", complementó.