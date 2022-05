"Nosotros somos guerreros": la emotiva arenga de Mirko Jozic a Lizardo Garrido

El ex jugador se encuentra internado en la Clínica Alemana. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 17 de mayo 2022 · 16:35 hs

Mirko Jozic, el entrenador del plantel de Colo Colo que fue campeón de la Copa Libertadores en 1991, envió un emotivo mensaje de apoyo para el ex futbolista albo Lizardo Garrido, quien se encuentra hospitalizado en la UCI de la Clínica Alemana luego que se le diagnosticara una leucemia linfoblástica aguda.

En un video compartido por la cuenta oficial de Twitter del “cacique”, el director técnico croata de 82 años entregó una arenga para su otrora pupilo, con quien logró el título de América.

“Mi querido Chano. Te quiero mucho y te deseo mucha fuerza, recuerda que nosotros somos guerreros, ganamos muchas batallas y esta, la más importante, la vamos a ganar juntos”, señaló Jozic.

El registro estuvo acompañado de un nuevo mensaje de parte del club. “cuando decimos que estamos todos enviándole fuerza al gran Lizardo Garrido, nos referimos realmente a todos”.

“El gran Mirko Jozic también dice presente en este difícil momento. De guerrero a guerrero, ¡mucha fuerza Chano querido! ¡Estamos contigo!”, señaló la institución.

Lizardo Garrido se encuentra hospitalizado desde el viernes y actualmente está recibiendo tratamiento para su enfermedad.

En una entrevista a Las Últimas Noticias, el referente de los albos agradeció el respaldo recibido tanto de parte de los hinchas como de sus ex compañeros.

“Voy a dar la lucha hasta el final, de eso estoy seguro. Me da pena verme en las condiciones que estoy y darme cuenta de la cantidad de gente que me quiere. Ha sido una gran locura y las palabras que me entregan mis ex compañeros en el chat de WhatsApp del Eterno Campeón, del Colo Colo ‘91 y mis compañeros de cadetes son las más potentes y fuertes, las que me llegan hasta el alma”, señaló.

Garrido contó que hasta la clínica han llegado algunos amigos suyos como Marcelo Barticciotto, Severino Vasconcelos, Carlos Caszely y Raúl Ormeño, además de Pedro García y Arturo Salah.