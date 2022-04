Pablo Milad descarta llegada de Manuel Pellegrini a la Roja: "Está en otro nivel"

El dirigente admitió que la selección no tiene los recursos para un entrenador de clase A. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 05 de Abril 2022 · 12:18 hs

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, descartó de plano la posible llegada del entrenador chileno Manuel Pellegrini como nuevo director técnico de la selección chilena.

El dirigente, que viajó a Qatar en su rol como vicepresidente de Conmebol, fue consultado sobre los candidatos a reemplazar al DT uruguayo Martín Lasarte, quien se despidió del cargo durante este lunes tras admitir el fracaso por la no clasificación a la Copa del Mundo.

“Ojalá que resulte un técnico que les guste a todos, porque si hay un técnico de consenso, que le guste a los presidentes, a la Federación, a los medios y a la hinchada, sería lo ideal para todos nosotros, para que no pase esto de no ir al Mundial”, expresó.

Consultado directamente por el actual DT del Betis, Milad manifestó que “Pellegrini está en otro nivel, no creo que sea su objetivo ir a Chile. Podría hablar con él, pero sé su respuesta. Yo hablé con Arturo Salah y, según él, Pellegrini no quiere venir a Chile”.

“Un entrenador clase A son 12 millones de dólares al año libres de impuesto. Es decir, estamos hablando de 16 millones. La ANFP no los tiene. Eso hay que verlo, vamos a canalizar y distribuir los presupuestos con un fin: lo deportivo. Hemos rebajado en un 22% todos los costos de la ANFP”, complementó.

El directivo también habló sobre la delicada situación que vive el referato nacional, que está al borde de la paralización debido a la inminente huelga del Sindicato de Árbitros, que busca la salida del actual presidente de la Comisión de Arbitraje, Javier Castrilli.

“No podemos seguir con amenazas, somos lo mismo, fútbol, y todos somos partes del fútbol. Yo no amenazo a nadie, y quedamos en algo que no cumplieron, que era conversar hoy. Salen amenazas y personas despedidas hablando de todo el mundo, eso no es correcto”, comentó.