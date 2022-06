Pablo Milad y denuncia contra Erick Pulgar: "Él dice que no tuvo nada que ver"

El dirigente señaló que el tema fue conversado con el cuerpo técnico de la selección. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 29 de junio 2022 · 14:09 hs

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, analizó durante este miércoles la grave acusación que enfrenta el futbolista e integrante de la selección chilena Erick Pulgar, quien fue involucrado en una violación grupal que habría ocurrido el fin de semana pasado en la parcela del jugador en la comuna de Calera de Tango.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, una mujer de 24 años denunció ante Carabineros que un grupo de hombres la abordó en un pub de Las Condes. Según su relato, terminó perdiendo la conciencia, siendo trasladada hasta la propiedad del volante de la Fiorentina de Italia.

Consultado por el tema, Milad afirmó a Radio ADN que “esto es a nivel de Fiscalía. Hay una investigación previa por la denuncia de una niña, pero no tenemos antecedentes para referirnos a la situación como es, con detalles. Una vez que tengamos antecedentes, haremos un comunicado especial”.

“El cuerpo técnico sí conversó con él (Pulgar). Según lo que dice Erick, él no tuvo nada que ver, no conoce a la persona y no estuvo en los lugares que dice la niña”, añadió el dirigente.

La denuncia

La mujer que presentó la denuncia afirmó que al menos diez hombres la trasladaron hasta la propiedad de Pulgar. También señaló que mantiene fotografías de ese día en compañía de los presuntos atacantes, y que habrían al menos dos futbolistas involucrados.

El capitán Marcelo Ruiz informó que “Carabineros de Vitacura recibió una denuncia por parte de una mujer que señala haber sido víctima de una agresión sexual durante este fin de semana en un domicilio ubicado en la zona sur de la capital”.

“Personal especializado se encuentra realizando diligencias con la finalidad de dar con el paradero de él o los autores materiales de este hecho y así poner los antecedentes ante el Ministerio Público”. añadió.

La denunciante presentó su relato ante la 37º Comisaría de Las Condes, siendo trasladada hasta un SAPU de la misma comuna. La Unidad de Primeras Diligencias de la Fiscalía Metropolitana Occidente instruyó a los primeros peritajes para determinar las circunstancias y a los responsables del delito.