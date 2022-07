Pablo Solari fue presentado como refuerzo de River Plate: "Cuando me avisaron, me largué a llorar"

El delantero con la camiseta del cuadro argentino. RIVER PLATE

Compartir











Por: Sebastían Dote 18 de julio 2022 · 12:00 hs

El delantero argentino Pablo Solari firmó durante este lunes su contrato con River Plate, club al que llegará tras su exitoso paso por Colo Colo, equipo en donde se transformó en ídolo al ser una pieza fundamental de la recuperación tras la grave crisis futbolística que lo tuvo al borde del descenso en la temporada 2020.

El “Pibe de Oro” estará vinculado al elenco "millonario" hasta diciembre de 2026, en una operación que significó el pago de US$ 5 millones por el 60% del pase a una escuadra chilena que se quedará con el 20% de la carta del ariete.

Solari y su familia son hinchas de River, por lo que su llegada al plantel dirigido por Marcelo Gallardo se transformará en el cumplimiento de un sueño de toda la vida.

“Fueron varios días de negociación, pero al final gracias a Dios se dio todo. Estaba almorzando con mi novia y, cuando me avisaron, me largué a llorar por todo el sacrifico y todo lo que luché hasta llegar a este momento. Dar este paso en mi carrera me llena de orgullo”, declaró el trasandino en su última entrevista con el sitio web oficial de Colo Colo.

La historia de Solari en Colo Colo

El atacante llegó al Estadio Monumental en noviembre de 2020 desde Talleres de Córdoba. Su arribo a Macul fue una apuesta completa de parte del cuerpo técnico de Gustavo Quinteros, ya que se trataba de un futbolista juvenil que nunca había jugado en Primera División.

El oriundo de la localidad argentina de Arizona se ganó el cariño inmediato de la hinchada al anotar el gol clave de la victoria 1-0 de los albos sobre la Universidad de Concepción en la liguilla de promoción, que permitió que el “cacique” permaneciera en la máxima categoría tras una opaca temporada 2020.