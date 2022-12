Pelé compartió su parte médico y llamó a la calma al mundo del fútbol: "Estoy fuerte"

"Cada mensaje de amor que recibo de ustedes en todo el mundo me mantiene lleno de energía", aseguró Pelé. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 04 de diciembre 2022 · 09:09 hs

El ex futbolista brasileño y tres veces campeón mundial de fútbol, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, llamó a la calma respecto de su estado de salud, luego de que en la víspera se informara que no estaba respondiendo al tratamiento contra el cáncer que lo afecta.

El Jugador de Fútbol del Siglo XX de la FIFA aseguró a través de sus redes sociales que "estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre".

El astro brasileño de 82 años usó también esta vía para compartir el parte médico desde el hospital Albert Einstein de São Paulo, donde permanece internado.

Desde el recinto asistencial, en tanto, confirmaron que el estado de salud de Pelé permanece estable.

"Ha respondido bien a los cuidados por su infección respiratoria y no ha presentado empeoramiento de su neumonía durante las últimas 24 horas", indicaron fuentes desde el hospital Albert Einstein.

"Estoy fuerte"

Por su parte, el máximo goleador de todos los tiempos, con 1.283 goles, les mandó un mensaje lleno de optimismo a sus preocupados seguidores en las redes sociales.

Así, junto con compartir el parte médico, el tricampeón mundial escribió: "Mis amigos, quiero mantener a todos tranquilos y positivos".

"Estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido", posteó Pelé en sus cuentas.

En la parte final de su mensaje, Edson Arantes do Nascimento les aseguró a sus seguidores que "tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes en todo el mundo me mantiene lleno de energía".

Y cerró llamando a los hinchas brasileños a seguir a su selección en el Mundial de Qatar 2022.

"¡Y mira a Brasil en la Copa del Mundo también! Muchas gracias por todo", posteó.

Homenaje

Justamente en Qatar también se acordaron del ex astro del futbol mundial y le rindieron un emotivo homenaje con el empleo de drones.

Así, éstos formaron una camiseta brasileña con el número 10 en el centro y el nombre de O Rei.

Además, escribieron el mensaje "que te mejores pronto".