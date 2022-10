Periodista peruano admitió que escondieron evidencias del "Pacto de Lima"

La charla entre Radamel Falcao y Renato Tapia que confirmaría el "Pacto de Lima". CAPTURA

Compartir











Por: Sebastían Dote 25 de octubre 2022 · 10:10 hs

Tras cinco años de polémicas y especulaciones, un periodista peruano admitió que la prensa de su país escondió las evidencias que mostraban en llamado “Pacto de Lima”, el que terminó dejando a Chile fuera del Mundial de Rusia 2018.

El comentarista deportivo Erick Osores recordó el empate 1-1 entre Perú y Colombia por las eliminatorias, el que combinado con una derrota 3-0 de la Roja ante Brasil permitía que incaicos y cafetaleros cumplieran sus objetivos y se acercaran a la Copa del Mundo.

Según lo consignado por Líbero, el comunicador comentó que la prensa contaba con registros en que se mostraba la charla entre el peruano Renato Tapia y el colombiano Radamel Falcao, que dejaría en evidencia el acuerdo entre ambas selecciones.

“Voy a confesar algo. Esa vez que Perú jugó y empató con Colombia 1-1, nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía que es periodismo, pero dijimos miramos para otro lado y no pusimos las imágenes”, señaló.

Osores agregó además que los medios decidieron no exponer los planos para que Chile no presentara una denuncia formal por este hecho. “No quisimos perjudicar y dar pie al rival”, afirmó.

“Si ponemos las imágenes podemos hundir a Perú, porque podían ir al reclamo de Chile. Hicimos mal, lo quiero reconocer públicamente. En ese momento dijimos metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial. Y ¿Sabes qué? No estuvo mal. Era lo que había que hacer”, reflexionó.

En aquellas eliminatorias Colombia logró clasificar directo al Mundial de Rusia, mientras que Perú pasó a un repechaje ante Nueva Zelanda, el que terminó ganando. Chile, en tanto, quedó fuera de todo, en el inicio del declive de la llamada “Generación Dorada” que ganó dos Copas América y clasificó a los mundiales de 2010 y 2014.