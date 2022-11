Por qué Manuel Pellegrini es uno de los mejores entrenadores del mundo (y el más subestimado)

Manuel Pellegrini ha dirigido equipos como el Real Madrid y el Manchester City. TWITTER.

Por: Esteban López Á 07 de noviembre 2022 · 00:00 hs

Manuel Luis Pellegrini Ripamonti, entrenador chileno de fútbol de 69 años, se ha convertido en uno de los directores técnicos más importantes del mundo y también en uno de los más respetados.

Y es que el oriundo de Santiago ha sabido representar su manera de ver el fútbol de tal forma que en todos los equipos en los que ha dirigido, ha destacado por su manera de dirigir.

Pero, ¿cómo el técnico de 1,85 metros ha construido su fama? Según consignó ESPN en una entrevista en profundidad que le realizaron, su concentración no sólo se centra en el fútbol, sino también en el arte, la lectura y las culturas.

"No es lo único que tengo. Te sumerges en la lectura, en el arte, en la playa", reveló el ex entrenador del Manchester City, el Real Madrid y el Málaga. De hecho, en esa misma línea, agregó que "si tuviera que cambiar mi estilo de vida y preocuparme sólo por el fútbol, no podría ser un entrenador de éxito".

Han sido más de 30 años de carrera al mando de distintos equipos, en los que ha sabido de éxitos y rotundos fracasos, como el que vivió mientras daba sus primeros pasos como entrenador descendiendo con la Universidad de Chile.

Pero por otro lado, supo conseguir la gloria con un histórico e importante equipo como lo es San Lorenzo, levantando la Copa Mercosur y también trofeos de Primera División junto a River Plate y Liga de Quito.

Sus títulos como entrenador

Manuel Pellegrini ha dirigido a 14 equipos en su experimentada carrera. Comenzó en Chile con Universidad de Chile, Universidad Católica, Palestino y O'Higgins. Tras su paso por el país, cruzó la frontera para pavimentar su camino internacional.

Su palmarés comenzó a nutrirse con la Copa Interamericana de 1994 que ganó mientras dirigía a Universidad Católica. Además, trabajando con los cruzados alcanzó también la Copa Chile de 1995.

En Ecuador y Argentina, siguieron los títulos y dirigiendo a Liga de Quito, San Lorenzo y a River Plate, el técnico, conocido también como “El Ingeniero” justamente por su profesión, se anotó con 4 copas más.

Una la alcanzó con Liga de Quito, cuando en 1999 se coronó como campeón del fútbol ecuatoriano. Después, sumó dos más mientras estaba a cargo de San Lorenzo y otro la obtuvo con el club “Millonario”.

Ya en Europa, su primer título fue de la mano del Villarreal de España. Con el “submarino amarillo” se coronó campeón de la Copa Intertoto en 2004, siendo este, su último torneo internacional.

Con el Real Madrid no tuvo ningún título y con el Manchester City, obtuvo trofeos de torneos locales: una Premier League y dos Copas de la Liga inglesa. Su último trofeo fue con el Betis cuando en una épica final derrotaron al Valencia por la disputa de la Copa del Rey.

Actualmente, Manuel Pellegrini dirige al Real Betis de España (TWITTER)

La importancia de Pellegrini en sus jugadores

Varios han sido los jugadores que han tenido a Manuel Pellegrini como su director técnico. Cristiano Ronaldo, Sergio Aguero, Karim Benzema, Kaká y Gonzalo Higuain son solo algunos de los exponentes del deporte rey que han recibido las órdenes del técnico chileno.

El reciente retirado futbolista argentino Gonzalo Higuaín, señaló que el estratega apasionado por el arte y la lectura "tiene una manera de sacar lo mejor de cada jugador". El “Pipa” fue dirigido por Pellegrini mientras era parte del Real Madrid.

"Yo era muy joven y conectamos rápidamente. Sabía cómo coger a las personas y convertirlas en un grupo. Disfruté mucho jugando para él", confesó el goleador argentino.

El manejo del camarín

La forma de dirigir en la cancha que tiene Manuel Pellegrini, se replica en la interna. Un hombre serio, pausado y empático, la imagen del chileno se siente entre sus jugadores.

"Sé cuándo debo hablar y cuándo no debo decir nada… Y esos momentos, cuando tomas esas decisiones y luego te comunicas con los jugadores de la manera adecuada, son los momentos más importantes que tienes como entrenador", señaló.

“Tiene la paciencia de decir: Vamos a esperar dos o tres días”, afirmó David Álvarez, el entrenador deportivo del Betis. “Si no lo conoces, quizá pienses: Ese entrenador está dejando que se encone. Pero él lo ha visto. Sabe lo que está pasando. Su manera de solucionarlo es esperar hasta el momento exacto. No siente la presión de apresurarse”, agregó.

"Para mí, quizá el 90% de ser un entrenador de éxito es la forma en que gestionas el grupo. Así que debes conocer las personalidades", afirmó el técnico chileno que hoy milita en el Real Betis.

Elogiado por sus pares

A pesar de que para los medios Manuel Pellegrini no ha logrado posicionarse al lado de entrenadores como Josep Guardiola, Carlo Ancelloti o Jurgen Klopp, el ingeniero civil ha recibido elogios de reconocidos entrenadores.

"Creo que es el mejor del mundo", señaló Unai Emery, el actual entrenador del Aston Villa. Otro que también se refirió al chileno fue el entrenador alemán del Liverpool, Jurgen Klopp, quien afirmó que Manuel Pellegrini es "uno de los entrenadores más exitosos del planeta".

A pesar de todo eso, los números de uno de los técnicos chilenos más importante en la historia, posicionan a Manuel Pellegrini como uno de los técnicos más éxitosos de la última década del fútbol europeo.