“Qué mirás, bobo”: Messi termina con dura polémica y es investigado por la FIFA

Leo Messi conversaba con TyC Sports cuando lanzó su exabrupto contra Wout Weghorst.

Por: Rodrigo León 10 de diciembre 2022 · 10:01 hs

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Leo Messi, fue el protagonista de un viralizado video durante la tarde de este viernes.

Tras el triunfo de Argentina sobre Países Bajos, que les dio el pase a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, el delantero fue entrevistado por TyC Sports.

Sin embargo, en medio de la conversación, surgió un momento inesperado. Un sujeto desconocido pasó por detrás de la cámara, provocando la agresiva reacción de Leo Messi.

“¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo?... Andá para allá”, dijo el delantero albiceleste, lo que fue captado en vivo y en directo.

Según confirmó TyC Sports, las palabras del futbolista iban dirigidas al holandés Wout Weghorst, autor de los goles que lograron el empate ante los argentinos.

Las críticas de Messi contra Van Gaal y el árbitro español

El periodista de TyC Sports intentó calmar a Leo Messi tras este exabrupto, pero en la instancia el jugador también aprovechópara criticar el desempeño del árbitro español.

“Mucha bronca, porque no era para que termine así”, comenzó señalando, y agregó que “teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era. La FIFA tendría que rever eso porque no pueden poner un árbitro así para esta instancia, para un partido de tanta importancia, y que no esté a la altura”.

En ese sentido, Leo Messi sostuvo que “el árbitro inclinó la cancha, quería que lo empataran. No solo por los minutos (adicionales), sino por todo el partido, otras jugadas, sino por las chiquitas, las boluditas siempre te jugaba en contra”.

“Después el último foul donde viene el gol no era foul. Mucho detalle que dentro de la cancha te da cuenta de que te la quiere inclinar y te digo otra vez: Van Gaal vende que juega bien al fútbol y hoy metía pelotazos”, aseveró.

FIFA abre expediente contra Argentina

La FIFA decidió abrir un expediente en contra de Argentina y Países Bajos por lo ocurrido durante el partido por cuartos de final, ante el comportamiento de los jugadores.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un sumario contra la Asociación Argentina de Fútbol por las posibles infracciones de los artículos 12 (Conducta indebida de jugadores y oficiales) y 16 (Orden y seguridad en los partidos).

La Federación Holandesa de Fútbol no se queda atrás y también será indagada por la posible violación al artículo 12.

En caso de concretarse posibles sanciones contra Argentina, quienes disputarán el martes la semifinal ante Croacia, al menos uno o varios jugadores podrían quedar fuera del encuentro.