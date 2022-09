Qué pasó con el Fiat Panda que compró Arturo Vidal en Italia

El futbolista chileno Arturo Vidal compró su auto Fiat Panda durante su paso por Inter de Milán. INSTAGRAM

Por: Sebastían Dote 26 de septiembre 2022 · 12:07 hs

El futbolista chileno Arturo Vidal, que actualmente juega en el Flamengo de la Serie A de Brasil, dejó atrás una larga y exitosa carrera en el fútbol europeo, pero también otras cosas con su querido auto Fiat Panda, el que compró durante su paso por el Inter de Milán en Italia.

El jugador de 35 años había llamado la atención por adquirir un modesto vehículo de la década de los 90, el que estaba muy lejos de los autos de lujo que suelen tener los futbolistas que parten al Viejo Continente.

Durante el fin de semana el diario italiano Corriere dello Sport aseguró que el seleccionado nacional debió vender el automóvil ante la imposibilidad para trasladarlo a Brasil. De hecho, se reportó que el arquero esloveno Samir Handanovic le habría compró el vehículo a volante de la Roja.

El “King” salió al paso de estas informaciones, y en su cuenta de Instagram publicó una foto con el “Pandita”, asegurando que “no tiene precio”.

¿Por qué Arturo Vidal compró un Fiat Panda?

En fanatismo de Arturo Vidal por el Fiat Panda llamó la atención, ya que se trata de un auto antiguo, sencillo y sin mayores comodidades.

En enero pasado, y en una entrevista al coleccionista Damián Olivera, explicó por qué tener este auto era parte de su sueño al llegar a Italia, mencionando que todo nació durante su paso por Juventus, entre 2011 y 2015.

"Cuando jugaba en la Juventus, era un auto que siempre lo veía y me llamaba mucho la atención. Siempre que se me cruzaba pasaba algo bueno, muchas cosas. De ahí que le agarré mucho cariño al Pandita", comentó.

El oriundo de San Joaquín añadió que “le prometí a mi hijo Alonso que si volvía a Italia, me lo iba a comprar. Estuve cuatro años en la Juventus y siempre que lo veía decía que me lo iba a comprar y no lo hice. Entonces cuando llegué al Inter fue lo primero que hice, le tengo mucho cariño”.