Ratifican llegada de Cecilia Pérez al directorio de Azul Azul

22 de Abril 2022

La junta de accionistas de Azul Azul, la concesionaria que administra al Club Universidad de Chile, ratificó durante este viernes la llegada de la ex ministra del Deporte, Cecilia Pérez, como nueva integrante del directorio.

Según lo informado por radio ADN, Michael Clark fue reelecto en la presidencia de la concesionaria con el 15,53% de los votos. Además, Cristian Aubert fue ratificado como el nuevo gerente general, cargo que ocupaba Ignacio Asenjo, quien estará a cargo del área de Finanzas.

De esta forma, el directorio de Azul Azul quedó conformado por Clark en la presidencia, junto a Tamara Agnic, Carlos Larraín Mery, Roberto Nahum, Andrés Sagú. Miguel Luis Berr, Cecilia Pérez, José Joaquín Laso, Juan Pablo Pavez, Carolina Coppo y Andrés Weintraub.

Clark, Agnic, Larraín, Nahum, Sagú, Berr y Pérez son los siete representantes del Grupo Sartor (Tactical Sports), que cuenta con el 63% de acciones de la concesionaria.

Asimismo, Laso y Pavez fueron designados por Daniel y Eduardo Shapira, mientras que Coppo y Weintraub seguirán siendo los dos representantes de la casa de estudio de la Universidad de Chile.

Cecilia Pérez y su vínculo con la U

La ex ministra del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera es una reconocida hincha azul. En una entrevista al diario La Cuarta en 2011 la ex autoridad afirmó que era fanática del elenco laico y que uno de sus ídolos era Sandrino Castec.

“Soy bien fanática. He estado dos veces y es una experiencia increíble. Me acuerdo que en una ocasión estuve cerca del bombo, pero no lo pude tocar. Mi sueño es que me presten el bombo y yo lo toque con Los de Abajo lleno de gente”, señaló en aquella oportunidad.

Pérez también conoce a los actuales directivos de la concesionaria. De hecho, hasta 2020 compartió junto con Cristian Aubert en el directorio de la Corporación Santiago 2023.