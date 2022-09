Roger Federer se despedirá del tenis jugando con Rafael Nadal

Roger Federer junto con Rafael Nadal en la previa del partido de despedida. LAVER CUP

Por: Sebastían Dote 22 de septiembre 2022 · 11:05 hs

El tenista suizo Roger Federer jugará su último partido como deportista profesional junto con el español Rafael Nadal, en un encuentro de dobles válido por la Laver Cup, que se disputará este viernes en el centro de convenciones The O2 Arena en Londres, en Reino Unido.

El helvético de 41 años anunció su retiro de la actividad durante la semana pasada, dejando este torneo como el cierre oficial de su exitosa trayectoria de más de dos décadas, en donde ganó múltiples títulos.

El sorteo realizado para el partido de dobles lo ubicó junto con Nadal, uno de sus máximos competidores en la lucha por el número 1 en el ránking ATP. Los tenistas, que fuera de la cancha mantienen una gran amistad, harán dupla para enfrentar a los estadounidenses Jack Sock y Frances Tifaoe.

"Es súper especial poder jugar con Rafa. Es una sensación diferente, poder salir a la pista y tener la oportunidad de jugar con Rafa o Novak. Así que, que tengamos la oportunidad de hacerlo una vez más, va a ser maravilloso", expresó Roger Federer tras conocer a su pareja de juego.

Durante este jueves Federer y Nadal participaron de un entrenamiento abierto al público, en donde aparecieron otras leyendas como el serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray.

El retiro de Roger Federer

El 15 de septiembre, el suizo impactó a los fanáticos del tenis al anunciar su retiro de la actividad, poniendo fin a una trayectoria donde acumuló 103 títulos, 20 Grand Slams y 130 millones de dólares sólo en premios.

“De todos los regalos que el tenis me ha dado a través de los años, el más grande, sin ninguna duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y sobre todo los fans que entregan al deporte su vida… Los últimos tres años se me han presentado con desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver de manera completamente competitiva. Pero también conozco las capacidades y límites de mi cuerpo, ese mensaje ha sido claro”, expresó el deportista en su despedida.