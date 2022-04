Ronnie Fernández y Junior Fernandes fueron a una fiesta tras empate de la U ante Palestino

Los azules protagonizaron un opaco partido en Santa Laura. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 17 de Abril 2022 · 18:09 hs

Los delanteros de Universidad de Chile Ronnie Fernández y Junior Fernandes enfrentan una polémica luego que circularan imágenes de una fiesta en la que participaron horas después del empate sin goles de los azules ante Palestino, en un partido que se disputó este sábado en el Estadio Santa Laura.

En algunos videos que circularon en las redes sociales se pudo ver a los arietes disfrutando de la presentación de Óscar Flores, el doble chileno de Daddy Yankee. En los registros aparecieron bailando e, incluso, realizando carreras con scooters.

Las críticas de los hinchas del cuadro laico no se hicieron esperar, ya que el equipo se encuentra en un complicado momento en el Campeonato Nacional, lejos de los triunfos y mostrando un juego deslucido.

Fernández se hizo cargo de los cuestionamientos y a través de Twitter respondió a un comentario del periodista deportivo José Tomás Fernández, quien ironizó al esperar que entendimiento “en la cancha (de pasto)” entre ambos deportistas se replique.

“Entiendo que los momentos no son los indicados por los resultados, pero de ahí a querer sacar provecho de esto en tu condición de periodista, me parece discutible. Lo más fácil es atacar en los momentos difíciles. Las familias no son responsables de los malos resultados (cumple)”, escribió el ex Santiago Wanderers.

El empate entre azules y árabes estuvo marcado por las interrupciones del juego debido al uso de un láser por parte de un hincha y a un lienzo colocado por la barra en contra del representante de jugadores Fernando Felicevich.