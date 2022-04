Santiago Escobar descarta dar un paso al costado: "Mañana tenemos que estar al frente del grupo"

Tras el pitazo final en Valparaíso corrió fuerte el rumor que la directiva de la ‘U’ no seguirá apoyando al técnico de origen colombiano y que ofreció el interinato a Sebastián Miranda. AGENCIA UNO

29 de Abril 2022

El entrenador de Universidad de Chile, Santiago Escobar, aclaró que no ha sido comunicado de su salida del banco azul, tras la dura derrota por 2-0 ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional, apuntando que “mañana tenemos que estar al frente del grupo”.

Tras el pitazo final en Valparaíso corrió fuerte el rumor que la directiva de la ‘U’ no seguirá apoyando al técnico de origen colombiano y que ofreció el interinato a Sebastián Miranda, actual DT del fútbol joven del club.

En rueda de prensa, Escobar fue consultado de inmediato sobre su continuidad en el banco de la ‘U’. “Estos no son los espacios para conversar ese tema, mañana tenemos entrenamiento. El grupo está citado a entrenamiento como lo hacemos cada domingo, casi después de todos los juegos y el día de descanso que tienen los jugadores es el día lunes", dijo.

"Está complicado el tema no lo puedo ocultar, pero mañana tenemos que estar al frente del grupo. Mañana tenemos entrenamiento", agregó.

Además, el oriundo de Medellín dijo que "para nosotros no son buenas tardes lógicamente. Es un momento muy complicado, difícil en nuestra carrera deportiva, una situación de resultados del equipo".

A la hora de analizar el traspié con los itálicos, Escobar dijo que "creo que el primer tiempo no tuvimos el fútbol que queríamos, nos superó Audax Italiano. En cuanto al manejo de la pelota, la posesión fueron superiores a nosotros, después tuvieron cuatro oportunidades claras de gol en la primera etapa, más el gol que les anulan que está en fuera de lugar”.

"Nosotros no creamos ninguna opción y yo no creo que haya pasado desde el ánimo y la actitud del equipo. Pasó por el juego y hay que reconocer eso. Creo que este equipo ha tenido compromiso, alma, disposición. No hemos encontrado la ruta futbolística. Futbolísticamente no hemos tenido un buen torneo y es lo que debo reconocer como entrenador" complementó.

Continuando con el comentario del encuentro, ‘Sachi’ señaló que "en el segundo tiempo tuvimos 15, 20 minutos muy buenos con las variantes, arriesgamos quedamos con un volante central Israel Poblete y jugadores de manejo de mitad de campo hacia adelante El partido se desnaturalizó con las dos expulsiones, con un penal que se cometió y ya después fue un partido de trámite".