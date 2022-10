¿Se repetirá este domingo? El día que Colo Colo no recibió la copa de campeón ante Coquimbo

Colo Colo tricampeón 1991 no quiso recibir el trofeo y abandonó corriendo el campo de juego, tras obtener el empate que les aseguraba una nueva corona.

21 de octubre 2022

Este domingo 23 de octubre, Colo Colo puede alcanzar su estrella 33 en el Torneo Nacional, visitando a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Y es que a falta de tres fechas para el término del certamen, el cuadro dirigido por Gustavo Quinteros tiene nueve puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Curicó Unido, por lo que solo necesita un empate para gritar campeón.

Sin embargo, la ANFP ya dispuso que los albos no recibirán la copa en caso de asegurar el título en Coquimbo y solo podrán celebrar una semana después cuando enfrenten a O'Higgins en el Monumental.

Esta particular situación, no obstante, no es nueva, ya que se vivió un episodio similar en 1991 y también involucró a los mismos protagonistas.

El 18 de diciembre de 1991, el Colo Colo campeón de América de Mirko Jozic se enfrentara como visitante al Coquimbo Unido de José Sulantay en un duelo que marcaba el destino del torneo nacional de ese año, ya que los albos eran punteros con 41 puntos, con tres de ventaja sobre los coquimbanos, a falta de dos fechas para el final del certamen.

Así, los albos solo necesitaban un empate para consagrarse como tricampeones del fútbol chileno y en un duelo arbitrado por Gastón Castro, finalmente lograron una igualdad 0-0 que los acreditaba como monarcas.

La copa de campeón del Torneo Nacional 1991 quedó tirada en los pasillos del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La copa de campeón tirada

Pero apenas pitado el fin del encuentro, los jugadores y cuerpo técnico de Colo Colo salieron arrancando de la cancha rumbo a camarines y así no recibir la copa.

De esta manera, los dirigentes de la entonces Asociación Central de Fútbol -hoy ANFP- quedaron esperando en la mitad de cancha con el trofeo en las manos. En vista de la situación, llegaron hasta el camarín visitante y golpearon la puerta, sin obtener resultados.

Visiblemente molestos, los encargados de la ACF dejaron la copa tirada en el lugar y dejaron el recinto, mientras que Colo Colo abandonaba el estadio rumbo a abordar un charter que los traería devuelta a Santiago.

¿Y la copa de campeón? El trofeo fue recogido por Carabineros y escoltado hasta una comisaría, para posteriormente ser enviada a Colo Colo, que finalmente la recibió días después en el Estadio Monumental.

ACF y Colo Colo: una tensa relación

Esta polémica tuvo su origen en la tensa relación que existía entre la dirigencia alba, liderada por Eduardo Menichetti, y la ACF, presidida por Abel Alonso, la cual se venía extendiendo desde hace varios años.

Y es que a pesar de que Colo Colo pidió en varias oportunidades que la copa le fuera entregada en condición de local en el Monumental, Alonso hizo caso omiso a la petición y ordenó que la ceremonia de celebración del título se concretara en el Sánchez Rumoroso.

Frente a esta situación, Menichetti determinó que el plantel dejara el campo de juego apenas finalizara el choque con Coquimbo y que se encerrara en el camarín, para luego salir rumbo a Santiago sin recibir el trofeo.