Selección chilena cierra su gira de amistosos con un decepcionante empate ante Qatar

El partido amistoso se disputó en la ciudad de Viena, en Austria. LA ROJA

Por: Sebastían Dote 27 de septiembre 2022 · 15:38 hs

La selección de fútbol de Chile cerró este martes su gira de partidos amistosos con un decepcionante empate 2-2 ante Qatar, en un encuentro disputado en el Estadio Franz Horr de la ciudad de Viena, en Austria.

La Roja enfrentó al equipo anfitrión del próximo Mundial buscando mejorar el rendimiento mostrado en la derrota ante Marruecos. Además se buscaba el primer triunfo de la era del entrenador Eduardo Berizzo y romper con una larga sequía goleadora, la que se extendió desde febrero de este año.

Al menos el encuentro sirvió para terminar con una de las "maldiciones", ya que el delantero Alexis Sánchez logró abrir la cuenta a los 37 minutos. De esta forma el “Niño Maravilla” puso fin a una marca de 545 minutos sin anotar, la que venía de las eliminatorias pasadas con el duelo ante Bolivia en La Paz.

Más allá de esto, la escuadra nacional se mostró con pocas ideas e incapaz de superar a un equipo asiático que en papel era inferior.

El empate parcial para los qataríes fue obra de Akram Afif a los 59', desnivelando el partido gracias a un tanto de Hassan Al-Haidos a los 67'. Chile pudo emparejar las cosas con un gol de Arturo Vidal a los 78'.

El combinado nacional tuvo la oportunidad de quedarse con la victoria con un penal cobrado a los 85 minutos, el que terminó siendo desperdiciado por Sánchez.

Berizzo aplicó varios cambios en este partido, ingresando a algunos futbolistas que no tuvieron la oportunidad de enfrentar a Marruecos durante la semana pasada. La inclusión más llamativa fue la del delantero Angelo Henríquez, quien fue sustituido por Ben Brereton. El ex Universidad de Chile no cumplió con la labor de acompañar al ataque del equipo, quedando ausente de varias jugadas.

La Roja inició su proceso pensando en las próximas eliminatorias, en donde espera revertir la mala imagen futbolística que dejó en su fracasado camino para llegar a la Copa del Mundo.