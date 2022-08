Serena Williams anunció su retiro del tenis profesional

Serena Williams inició su carrera en 1995, cuando tenía 14 años. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 09 de agosto 2022 · 10:02 hs

La estadounidense Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia, anunció este martes que se retirará de la práctica profesional del deporte, en un paso que cumplirá tras su participación en el US Open, que comenzará a fines de agosto.

En una entrevista a Vogue, la deportistas de 40 años confirmó el término de su carrera profesional, donde logró ganar 23 títulos individuales de Grand Slam con más de US$94 millones en ganancias en su carrera, la que inició en 1995 cuanto tenía apenas 14 años.

“Es lo más difícil que podría imaginar. No quiero que se acabe, pero al mismo tiempo estoy preparada para lo que viene”, reconoció Williams, quien junto con su hermana Venus se transformó en una de las máximas figuras del tenis femenino estadounidense en la década del 2000.

Por las sensaciones ante su retiro, la estadounidense comentó que “tal vez la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es la evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Hoy en día, si tengo que elegir entre construir mi tenis, mi currículum y construir mi familia, elijo lo segundo”.

“Me he resistido a admitir que tengo que dejar de jugar al tenis. Es como un tema tabú. Sale a relucir y me pongo a llorar. Creo que la única persona con la que realmente he llegado a ese punto es mi terapeuta”, añadió.

La tenista se retirará de la actividad sin poder romper la llamada “maldición” de Margaret Court, quien seguirá siendo la máxima ganadora de Grand Slam con 24 títulos individuales.

Los 23 títulos de Williams se dividen en siete Opens de Australia, siete Wimbledons, tres Roland Garros y seis US Open. Además, es la mujer que más tiempo ha estado ocupando el número 1 del ránking WTA con 319 semanas y ganado cuatro oros olímpicos, tres en dobles y uno en individual.