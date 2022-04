Sifup respaldó a los árbitros en paro y advierte de fecha límite para no suspender el torneo

Gamadiel García, presidente del Sifup. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 06 de Abril 2022 · 17:09 hs

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) entregó durante este miércoles el respaldo a los árbitros, quienes iniciaron un paro de actividades para exigir la salida del presidente de la Comisión de Arbitraje de la ANFP, el ex juez argentino Javier Castrilli.

Gamadiel García, presidente del Sifup, acusó una “práctica antisindical” en el despido de once árbitros por parte del trasandino.

Además, el ex futbolista rechazó que desde Quilín estén evaluando reemplazar a los colegiados movilizados con árbitros internacionales, amateurs o del fútbol joven, quienes carecerían de experiencia para dirigir encuentros de la Primera División de Chile.

“Creemos que no podemos nivelar hacia abajo, no podemos permitir como futbolistas profesionales que vengan árbitros de liga, amateurs o árbitros juveniles a dirigir en el fútbol profesional. Primero, porque no corresponde, y segundo porque no tienen las competencias”, afirmó.

García añadió que “cuando hablamos de un fútbol profesional, de competencia, de deportividad, se puede ver afectado por tener árbitros que no tienen las capacidades”.

Al ser consultado sobre una posible suspensión de la fecha de este fin de semana, el dirigente señaló que todo dependerá de la solución del conflicto, pero reconoció que existe una fecha límite en la que los jugadores estarán en condiciones para disputar un partido.

"Hay voluntad de poder llegar a una solución, no nos queremos inmiscuir en este problema porque no somos los afectados directamente, pero sí hay un dead line (fecha límite) que es el día de mañana (jueves) porque hay instituciones que tienen que viajar y hay jugadores que se están preparando para el fin de semana", expresó.

De todas maneras García planteó que “hoy no se sabe qué va a ocurrir el día viernes, cuando comienza la fecha”.

El paro sumó durante esta jornada un nuevo capítulo luego que se revelaran audios del árbitro Francisco Gilabert, quien reconoció haber sufrido presiones para cobrar un penal a favor de Huachipato ante Deportes Copiapó en el encuentro por la liguilla de promoción.