Superclásico se acerca a Talca: Corte rechazó orden de no innovar presentada por alcalde

El estadio de Talca podría recibir a 7 mil espectadores, los que corresponderían solo al equipo universitario. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 25 de julio 2022 · 17:05 hs

La Corte de Apelaciones de Talca rechazó este lunes la orden de no innovar solicitada por el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz (Ind-Chile Vamos), quien buscaba impedir la realización del superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Fiscal de la ciudad.

El jefe comunal había acudido a la justicia luego que la ANFP y el Instituto Nacional del Deporte llegaran a un acuerdo para la realización del encuentro, que está programado para este domingo.

“Que, los términos de la orden de no innovar impetrada importan, además, de fallar anticipadamente la acción cautelar en estudio, interferir preventivamente en las facultades que tiene otro Poder del Estado y, al mismo tiempo, ponderar sin antecedentes el actuar del mismo, lo que está expresamente proscrito a respecto de las decisiones gubernamentales. Asimismo, tampoco corresponde suspender los efectos de un acto administrativo hoy inexistente, todo lo cual, a esta data, obsta al éxito de la orden solicitada”, explicó el fallo.

Díaz decidió recurrir a los tribunales debido a que el recinto deportivo no es de administración municipal, por lo que no estaba dentro de sus facultades facilitar o no su entrega para el partido.

De esta forma, la decisión final sobre la localía del cuadro universitario se conocerá tras la reunión que sostendrán esta tarde las autoridades locales, Carabineros, Estadio Seguro, la ANFP y la concesionaria Azul Azul.

En una entrevista a Radio ADN, el delegado presidencial de la Región del Maule, Humberto Aqueveque, adelantó que Carabineros consideró que la realización de este encuentro en Talca “es factible”, aunque con algunos ajustes de planificación.

“Carabineros está solicitando un aforo de 7 mil personas y solo con público local. Incluso, Azul Azul había solicitado antes que se jugará con cerca de 9 mil personas y que haya venta de entradas para el club local”, expresó.

Además, el delegado señaló que la policía uniformada sugirió adelantar el encuentro en dos horas, por lo que se jugaría a las 13:00 horas.