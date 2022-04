Terremoto en la ANFP: Javier Castrilli es despedido de la comisión de árbitros

Junto con Castrilli fueron despedidos Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas, quienes lo acompañaban en el equipo de trabajo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

06 de Abril 2022

El argentino Javier Castrilli fue despedido de su cargo como preidente a la Comisión de Árbitros de la ANFP, esto en medio del paro de los jueces que tiene en suspenso el normal desarrollo del fútbol chileno.

El otrora ‘juez de Hierro’ dejó su puesto luego que el organismo rector del balompié nacional decidiera despedir a Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas, quienes lo acompañaban en el equipo de trabajo.

Recordar que los árbitros del fútbol chileno decidieron iniciar una movilización luego que el pasado lunes Castrilli despidiera a 11 jueces, entre ellos algunos de categoría FIFA como Julio Bascuñán, Piero Maza y Nicolás Gamboa.

Además, en la presente jornada se revelaron los audios donde Francisco Gilabert acusó presiones desde Santiago para intervenir en el duelo por la liguilla de promoción entre Huachipato y Deportes Copiapó.

“Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Caché que me iba a llamar el VAR. Listo, me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina”, indicó Gilabert.

“Y me dicen ‘Francisco, un momento, analiza la camiseta’. Veo un jalón de camiseta pero dije ‘me parece una acción de juego, voy con tiro de esquina’. Y me dicen ‘Francisco, por favor, analiza la camiseta’, y yo ‘¿qué?’ y ahí entendí que había algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una weá que no era”, agregó el árbitro de 39 años.

La partida de Javier Castrilli podría ayudar a destrabar el paro de los árbitros, por lo que este fin de semana se jugaría sin problemas la novena fecha del Campeonato Nacional y la octava jornada del Campeonato de la Primera B.