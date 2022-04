U. Católica anuncia la salida de la banca de Cristián Paulucci

Al mal funcionamiento del equipo se sumaban las informaciones que daban cuenta de su mala relación con el plantel cruzado. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 19 de Abril 2022 · 00:22 hs

Universidad Católica informó este lunes la salida en común acuerdo de Cristián Paulucci como entrenador del primer equipo, 24 horas después de sufrir ante Huachipato la sexta derrota en 10 partidos en el Campeonato Nacional.

“Nuestra institución agradece el trabajo realizado estos años por el entrenador y su liderazgo en los procesos que llevaron a la UC a ganar una Supercopa y consolidar el Tetracampeonato obtenido el año 2021”, mencionó Cruzados en un breve comunicado.

La continuidad del calvo estratega ya había sido evaluada luego de la caída frente a Talleres por la Libertadores y la derrota ante Deportes La Serena en San Carlos. El triunfo sobre Sporting Cristal, con un penal sobre el final, le dio algo de aire, pero la amarga expedición a Talcahuano terminó por la partida de Paulucci.

"No venimos bien, esa es la realidad. Nuestro funcionamiento no es de lo mejor. Cuando uno pierde parece que todo se hace mal, y eso no es así", indicó el ahora ex técnico del elenco de la franja.

Al mal funcionamiento del equipo se sumaban las informaciones que daban cuenta de su mala relación con el plantel cruzado.

Y es que según El Mercurio, entre los molestos con Paulucci estarían José Pedro Fuenzalida y Diego Buonanotte.

De acuerdo al matutino, los jugadores sostendrían que el estratega argentino está “nublado” y que cambió su forma de ser luego de obtener el histórico tetracampeonato.

“Hay muchos molestos. Diego Valencia, Gonzalo Tapia, Marcelino Núñez, José Pedro Fuenzalida, Fabián Orellana y Diego Buonanotte”, señaló una fuente del plantel.

En la misma línea, detallaron que “a Buonanotte, por ejemplo, lo mata delante de los compañeros, pero después va y lo abraza. Vemos eso y no entendemos nada”.

La salida del sucesor de Gustavo Poyet se da en la antesala a dos duros desafíos del equipo: el domingo 24 de abril enfrenta a Colo Colo en San Carlos y el jueves 28 recibe al poderoso Flamengo por la Copa Libertadores.