¿Una señal?: la foto de Gary Medel con la pelota del Mundial que encendió las redes sociales

09 de junio 2022

La aparición de Gary Medel junto con la Al Rihla, la pelota oficial del Mundial de Qatar, encendió a las redes sociales a horas de que la FIFA entregue su fallo sobre el caso del seleccionado ecuatoriano Byron Castillo.

La cuenta oficial de Instagram de Adidas Chile publicó al seleccionado nacional junto con el balón que rodará en los partidos de la Copa del Mundo entre noviembre y diciembre.

“Gary Medel ya tiene en sus manos Al Rihla, listo para empezar una nueva historia”, señaló el texto que acompañaba la imagen del “Pitbull”.

Los comentarios de la publicación promocional no se hicieron esperar, ya que muchos usuarios lo consideraron como una “señal” o un “spoiler” de lo que ocurrirá con la denuncia presentada por la Federación de Fútbol de Chile en contra de Ecuador.

El caso y las posibilidades

Durante este martes el abogado Eduardo Carlezzo, quien representa a Chile ante la FIFA, presentó una serie de antecedentes que ratificarían las irregularidades en la identidad y nacionalidad del lateral del Barcelona de Guayaquil.

“Ese certificado da cuenta de que habría nacido en la ciudad de Playas del 10 de noviembre de 1998 y los padres y madres son colombianos. Ese certificado tiene varias inconsistencias que no fueron apuntadas por mí. Yo soy un narrador más que un interprete”, agregó.

El jurista añadió que “esas inconsistencias fueron apuntadas por los propios ecuatorianos, por el Registro Civil ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No existen las huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué. No es un tema menor”.

El brasileño enfatizó que los argumentos en contra de Castillo y de los dirigentes ecuatorianos son “contundentes”, aunque reconoció que la falta de tiempo sería una de las principales barreras para que Chile logre la clasificación por secretaría.

“Puedo decir con toda seguridad que si tuviéramos más tiempo, si por ejemplo hubiéramos empezado este caso en diciembre o enero, sin tener grupos sorteados, sin tener selecciones clasificadas, no tengo ninguna duda, con base a la investigación que tenemos, que tendríamos una decisión favorable a Chile”, manifestó.