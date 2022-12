VIDEO - La brutal desconocida de la TV argentina a Claudio Borghi

Claudio Borghi fue parte del plantel de Argentina que ganó el Mundial de México en 1986. AGENCIA UNO/ARCHIVO

05 de diciembre 2022

Claudio Daniel Borghi Bidos, ex futbolista que fue campeón con Argentina del Mundial de México en 1986, vivió un incómodo momento luego que una periodista de la televisión de su propio país lo entrevistara sin saber quién era.

El también ex director técnico de Colo Colo y de la selección chilena se encuentra en Qatar trabajando como comentarista para la cadena Telemundo. Allí fue donde se encontró con la reportera Dominique Metzger, de la cadena TN, quien inicialmente lo entrevistó creyendo que era un hincha más de la selección albiceleste en el Mundial.

“¿De dónde sos?”, preguntó la notera a lo que el Bichi respondió con mucha tranquilidad: “De Morón”.

La periodista -que aún no se daba cuenta que conversaba con un campeón del Mundo- le consultó si estaba emocionado con el torneo en Qatar, a lo que el ex volante respondió que “yo vengo a trabajar, no vengo como hincha. Pero bien, bien. Yo también soy muy argentino. Pero nada, vamos a ver cómo le va hoy. Estamos esperando que todo salga bien”.

La confusión de Metzger llegó a tal punto que tras darse cuenta que Borghi trabajaba para Telemundo lo tomó como a un reportero más. “¿Sos de Telemundo? Ah de Telemundo, cariño a la gente de Telemundo. Colegas, gran cadena latina”, expresó.

Tras el cierre de la nota, la periodista trasandina recibió un mensaje desde el estudio, en donde le avisaron que acababa de conversar con uno de los integrantes del plantel que ganó la última Copa del Mundo para Argentina.

“No chicos, no me hagan esto. No me hagan esto porque yo no puedo”, expresó avergonzada, para luego disculparse por la situación.

Claudio Borghi y el Mundial de 1986

Claudio Borghi fue uno de los partícipes de la última gesta de Argentina en los mundiales, siendo parte del equipo que ganó la Copa del Mundo de 1986.

El entonces jugador de Argentinos Juniors fue titular en los encuentros ante Bulgaria e Italia en la primera ronda, quedando en el banco en los partidos posteriores. Fue compañero de Diego Armando Maradona, siendo incluso comparado con él, a pesar de algunas diferencias en la técnica.

Tras ganar el Mundial, el Bichi se trasladó a Europa, jugando en el AC Milan y el Como de Italia. Llegó a Chile en 1992, siendo uno de los refuerzos estelares de Colo Colo. Cerró su carrera profesional en nuestro país como jugador de Santiago Wanderers en 1998.

Posteriormente se dedicó a trabajar como entrenador, ganando cuatro títulos consecutivos con Colo Colo, elenco al que también llevó a la final de la Copa Sudamericana en 2006. En 2011 llegó a la selección chilena, reemplazando a Marcelo Bielsa. Los malos resultados y la indisciplina de algunos de los jugadores pusieron fin a su proceso a finales de 2012.

Actualmente se desempeña como comentarista en TNT Sports y en Radio Futuro. Recientemente se integró como panelista del canal estadounidense Telemundo para la cobertura de Qatar 2022.