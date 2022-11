VIDEO - Periodista de TyC Sports hace el ridículo con pregunta a Lewandowski

Robert Lewandoski vivió incómodo momento tras pregunta de periodista argentino. CAPTURA

Por: Esteban López Á 20 de noviembre 2022 · 11:32 hs

Un tenso momento vivió el delantero de Polonia, Robert Lewandowski en una conferencia de prensa tras una rara pregunta realizada por el periodista argentino de TyC Sports, Lucas Beltramo, quien quiso saber sobre una supuesta rivalidad que se generó entre el delantero del FC Barcelona y Lionel Messi durante la entrega del Balón de Oro de 2021.

El comunicador que se encuentra cubriendo el mundial para el canal de televisión trasandino, le consultó a Lewandowski que "después de todo lo que se habló por el tema del Balón de Oro, ¿tú crees que podrás hablarlo con Messi al darse la mano en el partido del 30 de noviembre? ¿O no tendrás tiempo?".

La pregunta no le cayó bien al goleador histórico de Polonia, quien se enfrentó en un cruce de dimes y diretes con Beltramo. "No entiendo la pregunta… ¿Por qué las cosas no estarían bien con Messi?", le señaló el ex goleador del Bayern Munich y el Borussia Dortmund.

En esa misma línea, el goleador nuevamente emplaza al periodista argentino y enfatiza: "¿por qué deberíamos decirnos algo en el saludo? Entre Messi y yo estamos bien, nunca hemos tenido un problema. ¿Por qué me preguntas algo así?"

Finalmente el periodista intentó argumentar su consulta y le señala que “es solo por lo que dijiste que Messi había dicho… Messi dijo que tú merecías ganar el Balón de Oro en 2021, pero después él no te votó”. El cruce siguió y “Tito” Lewandowski vuelve a consultarle “¿cuándo y dónde dije eso? ¿Cuándo? No recuerdo haberlo dicho. Quizás viste en Instagram que alguien dijo eso, pero yo no fui”. Finalmente, el tenso cruce culminó con “ok, thank you" por parte del periodista argentino.

El supuesto cruce entre Lionel Messi y Lewandowski

La situación a la que el periodista argentino hacía referencia, se remonta al 2021 con la entrega del Balón de Oro, galardón que destaca al mejor futbolista del mundo y que recayó en manos de Lionel Messi.

En esa instancia, el argentino, había afirmado que Robert Lewandoski debía haber ganado el premio en el 2020. Sin embargo durante ese año, la ceremonia de entrega fue suspendida producto de la pandemia.

Pero las cosas para las votaciones de The Best FIFA 2021, tuvieron un radical cambio. Y es que el argentino no votó por el delantero polaco, sino por sus compañeros del PSG, el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé y el delantero del Real Madrid, Karim Benzema. A pesar de eso, el premio, que es elegido por futbolistas de todo el mundo, fue ganado por Robert Lewandowski.

Posteriormente, el delantero habría dado una entrevista a un medio polaco y mencionó que "Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Si su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí", en una frase al parecer fuera de contexto según algunos usuarios de Twitter aclararon.