VIDEO - TV de Qatar se burló de la eliminación de Alemania del Mundial

Las burlas de la televisión de Qatar a la eliminación de Alemania del Mundial. CAPTURA

Compartir











Por: Sebastían Dote 02 de diciembre 2022 · 09:59 hs

La televisión de Qatar se burló de la eliminación de la selección de fútbol de Alemania del Mundial que se realiza en su país, recordando uno de los gestos de protesta que realizó el equipo en rechazo a la organización del evento.

Los integrantes del panel de un programa deportivo de la cadena Alkass Sports Channels aparecieron en pantalla tapando su boca y dando el adiós a los germanos, quienes quedaron fuera de los octavos de final por segunda Copa del Mundo consecutiva.

Los alemanes tuvieron un opaco rendimiento en la cita mundialista, ya que partieron con una sorprendente derrota ante Japón. Tras un trabajado empate ante España, el elenco dirigido por Hansi Flick logró vencer a Costa Rica, pero no contó con que los japoneses superarían a los españoles, desplazándolos de la zona de clasificación.

El gesto de Alemania en Qatar

La burla de los qataríes a lo alemanes tiene su origen en el gesto realizado por los jugadores en su debut ante Japón, el que se realizó en forma de protesta a la prohibición de la FIFA al uso del brazalete One Love, que tenía los colores del arcoíris.

La iniciativa, a la que también habían adherido las selecciones de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Suiza, buscaba manifestar su apoyo a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ+ ante las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos que pesan contra Qatar.

Las sanciones anunciadas por el uso de la jineta causaron la molestia de los futbolistas germanos, quienes se taparon la boca en señal de “censura” hacia su postura sobre el evento deportivo.

La Federación Alemana de Fútbol explicó que “queríamos usar nuestro brazalete de capitán para defender los valores que tenemos en la selección de Alemania: diversidad y respeto mutuo. Junto con otras naciones, queríamos que nuestra voz se escuchara”, señalaron.

Los alemanes añadieron que el uso de la jineta “no se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros”.

“Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz. Mantenemos nuestra posición”, enfatizaron.