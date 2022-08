Victoriano Cerda volvió a negar vínculo con Azul Azul y advirtió con demanda "a todo aquel que invente"

El empresario Victoriano Cerda volvió a negar los vínculos con Azul Azul. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 16 de agosto 2022 · 14:07 hs

El dueño de Huachipato, Victoriano Cerda, volvió a negar cualquier vínculo con la concesionaria Azul Azul, que administra a Universidad de Chile, club que está viviendo una grave crisis deportiva e institucional que lo tiene peleando por no descender a Primera B.

El nombre del empresario se cruzó con los accionistas mayoritarios de la concesionaria a través de un reportaje de Ciper Chile, que mencionó algunos negocios en los que estarían vinculados el actual presidente del equipo, Michael Clark, y la familia Kiblisky, que hasta hace algunos meses era propietaria de Ñublense.

Las informaciones sobre los eventuales lazos entre todos los involucrados crecieron luego que en el programa Círculo Central de TV+ se mencionara que “el que puso la plata para que Michael Clark, a través de su empresa Inversiones Antumalal, comprara el 10% de Universidad de Chile por un millón y medio de dólares es Victoriano Cerda”.

A ello se sumaron otras versiones, en donde se abordó un eventual lobby del dueño del equipo acerero para que la ex ministra del Deporte, Cecilia Pérez, fuera parte del directorio del cuadro universitario laico.

En su cuenta de Twitter, Cerda entregó su versión sobre el caso, señalando que “la haré muy corta. No he hecho negocios con Michael Clark. Jamás he hablado ni una palabra con Cecilia Pérez sobre Azul Azul”.

“En lo sucesivo, no seguiré aclarando cada estupidez que se le ocurre a cualquiera inventar. Simplemente, de ahora en adelante, demandaré a todo aquel que invente”, advirtió.