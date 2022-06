Vidal fascinado con sus caballos mientras los grandes de Sudamérica se lo pelean

"De mis caballos aprendí que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad", aseveró el volante. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 15 de junio 2022 · 11:55 hs

Más que conocido es el gran amor que tiene Arturo Vidal por los caballos. Y también se sabe que llevó esa pasión a la vida real a través del "Haras Il Campione", que no para de darle alegrías.

Claro, porque este fin de semana el futbolista, cuyos servicios busca el Flamengo, aunque Boca Juniors se metió a la pelea, festejó por partida cuádruple, según contó él mismo a través del Instagram del mencionado haras.

"Fin de semana de ensueño. Tres carreras ganadas, más un clásico. Seguimos creciendo", posteó el "King", junto a una serie de fotos junto a los ejemplares ganadores.

Poco antes, en otro posteo, el futbolista había dejado en claro la admiración por estos animales: "De mis caballos aprendí que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad".

Fútbol

En la etapa final de su carrera como futbolista de elite, Arturo Vidal ya comenzó a pensar en lo que se viene. En lo inmediato, aunque aún le resta un año de contrato con el Inter de Milán, el bicampeón de la Copa América está definiendo dónde jugará el próximo. Y, en ese ámbito, al otro lado de la cordillera los hinchas de Boca se ilusionan con la posibilidad de que el "King" vista su camiseta en La Bombonera.

De hecho, hoy miércoles Vidal ocupó la portada del diario deportivo Olé.

Pero desde antes el Flamengo de Brasil ha mostrado su intención de contratar al volante chileno para que se una a Mauricio Isla.

De hecho, sus posteos en Instagram están llenos de mensajes de fanáticos del club carioca que le piden que se vaya a vivir a Río de Janeiro.

Hípica

Pero más allá de su amor por el fútbol, y que reconozca que tras su retiro le gustaría ser entrenador, Arturo Vidal también tiene un plan B que le seduce de igual manera.

"Me gustaría seguir en el fútbol. Quiero hacer el curso para entrenador. Y también me gustan muchos los caballos, me gustaría ser preparados de caballos", admitió el volante hace un tiempo.

Y precisó que "si soy DT, también puedo serlo en la hípica. Lo de los caballos lo vivo día a día. Me gusta mucho, me saca del fútbol".

Otros hípicos famosos

Pero el volante chileno no es el único deportista o famoso que se han declarado fanáticos de la hípica.

Por ejemplo, hace tiempo que se sabe que Francisco “Kike” Morandé es un fanático de los caballos. De hecho, es el dueño del "Haras Santa Sara.

Uno más que también evidenció su amor por los cuadrúpedos es el extenista Fernando González, que ganó casi 150 millones de pesos con Leitone, antes de venderlo en 50 veces más de lo que pagó.

A ellos se suma el actor Benjamín Vicuña, quien posee un establo con finos caballos de su propiedad.