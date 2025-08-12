Matthei: el desafío de la candidata de Chile Vamos en buscar el más amplio apoyo empresarial

La estrategia ha sido que Matthei cuente con el respaldo del sector empresarial, que la ve como la mejor carta para retomar el crecimiento económico.

La semana pasada, en varios círculos empresariales se repetía la pregunta: ¿Qué le pasa a Evelyn Matthei? Esto, en relación con la baja que la candidata había tenido en las encuestas y que tuvo un respiro tras la última Cadem del domingo, la cual mostró que Matthei subió 5 puntos en la medición.

La estrategia ha sido que Matthei cuente con el respaldo del sector empresarial, que la ve como la mejor carta para retomar el crecimiento económico. Por eso le vino bien la reunión de este lunes con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), donde recibió el documento de recomendaciones del gremio. Además, aseguró que existen puntos en común entre su programa y las propuestas empresariales para impulsar la economía.

El ex-presidente de la CPC, Juan Sutil, se sumó a su comando la semana pasada, y la presidenta del gremio, Susana Jiménez, afirmó que considera legítimo que personas participen en programas de gobierno o en discusiones de política pública, aunque —subrayó— lo hacen a título personal.

Respecto a la cita de, Jiménez señaló que “la reunión que tuvimos hoy día, la verdad, es que hubo un muy buen diálogo con sus asesores económicos y con la candidata respecto de las propuestas que estamos presentando de cara a la ciudadanía”.

En el encuentro, Matthei también recibió el respaldo del economista ligado a Amarillos, José Pablo Arellano: “Quienes estamos en Amarillos y hemos sido Gobierno en otros momentos, estamos respaldando y apoyando, colaborando con la candidatura de Evelyn Matthei, porque vemos en ella el liderazgo y la capacidad para dar gobernabilidad. Vemos en ella a la persona que tiene las condiciones, por su compromiso, experiencia y liderazgo, para enfrentar los desafíos que el país tiene en esta coyuntura”, afirmó el ex presidente ejecutivo de Codelco durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Abrir el diálogo

Los empresarios se están alineando con Matthei. Aunque los gremios han sido cuidadosos en no mostrar un apoyo explícito a un candidato en particular, la Sofofa, la CPC, los salmoneros, la minería y la agricultura han abierto espacios de diálogo y debate para los aspirantes presidenciales.

Se espera que Matthei refuerce su capacidad de mover la aguja en los indecisos. La semana pasada el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, dijo a EL DÍNAMO que el mundo agrícola sí puede mover la aguja y que se llevará el voto del sector quien más logre identificarse con sus necesidades. En tanto, el conversación con este medio, el economista ligado a la Democracia Cristiana, Guillermo Larraín dijo que no quería anular su voto.

La semana pasada, los representantes de los equipos económicos de las tres principales candidaturas —Jorge Quiroz (Kast), Ignacio Briones (Matthei) y Luis Eduardo Escobar (Jara)— se encontraron cara a cara por primera vez en El Golf 50, frente a un público ligado a Sanhattan.

El 26 de agosto será el turno de escucharlos en ICARE, donde además de Matthei, Jara y Kast, se sumará el candidato Johannes Kaiser.

El apoyo a Matthei también se refleja en los registros de aportes económicos. Entre los empresarios que han contribuido a su campaña están Rafael Aldunate Valdés (director de empresas), Rafael Guilisasti (Concha y Toro), Wolf von Appen Behrmann (Grupo von Appen), Patricio Parodi Gil (Grupo Consorcio) y Pablo Piñera (economista y hermano del ex-presidente), a quienes se suman aportes de Magdalena Piñera y Cecilia Morel.