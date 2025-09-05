Quiénes son los dueños de mega toma de San Antonio: piloto de avión, cementeras, inmobiliarias y empresas industriales

La propiedad de 216 hectáreas está relacionada a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio SA, quienes no llegaron a acuerdo con el Minvu.

La mesa se quebró esta semana, luego que tras seis meses de negociaciones no se llegara a acuerdo con los dueños del terreno por la mega toma de San Antonio. El sector es ocupado por 10 mil personas y 4 mil familias en 216 hectáreas, que ahora deberían desalojar el terreno.

El precio y las condiciones desataron fuego cruzado entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los dueños del terreno. La autoridad acusó un valor tres veces mayor por metro cuadrado, y los privados aseguraron que no había información fidedigna respecto de quiénes serían los compradores del paño en el cerro La Virgen, entre otras deficiencias del proceso.

¿Quiénes están detrás de la propiedad de los terrenos? Se trata de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., ligada a los empresarios Ricardo Posada Copano y Esteban Solari Bertoglio.

De acuerdo con antecedentes públicos revisados por EL DÍNAMO, Posada Copano es parte de la familia fundadora de Cementos Transex. La firma de áridos y concreto tiene su sede en Puente Alto y se describe como una empresa familiar. Además es reconocida por auspiciar eventos deportivos y partidos de fútbol en la radio.

La cementera ha estado involucrada en un reciente conflicto familiar —según reportó La Tercera— luego de que la segunda generación del clan, por el lado de Francisco Posada Copano, hermano de Ricardo, se enfrentara judicialmente por la herencia de la firma.

Posada figura como socio de una treintena de empresas, entre firmas de inversión, transportes, empresas frutícolas e inmobiliarias. En este último segmento, es uno de los socios de la inmobiliaria Los Silos, reconocida por el desarrollo de casas para la clase media y con foco en proyectos sociales. Su portafolio —presente en la Región Metropolitana y Viña del Mar— parte en departamentos desde las 1.800 UF y no supera las 4.000 UF.

También ha sido director nacional y sectorial de la Cámara Chilena de la Construcción, y es piloto de helicópteros y aviones. De acuerdo con una nota de la revista de la Cámara, alcanzó el rango de subalférez y es parte del Club Aéreo Tobalaba.

Los otros socios

El otro socio del terreno, Esteban Solari Bertoglio, también tiene numerosas sociedades relacionadas. Entre ellas, figura como socio de Vapor Industrial, una firma del segmento metalmecánico. Solari, además, fue parte de la mesa del gremio de Asimet (Asociación de Industrias Metalmecánicas).

Una de sus sociedades, Inversiones Publicitarias Visa, está relacionada con la firma de publicidad Massiva. En efecto, en el año 2021, Solari Bertoglio figura como representante legal de la empresa, firmando un acuerdo con la Municipalidad de Lo Barnechea en el marco de un plan de difusión de prevención del delito.

También figuran como socios Luis Medel Corral, quien ha sido sindicado como el empresario que habría permitido la ocupación de los terrenos por parte de los pobladores, y, a través de Inversiones Dise Limitada, Claudia Urbina Cantarero.