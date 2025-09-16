VIDEO – Corte Suprema declara inadmisibles recursos del Gobierno y ambientalistas y da luz verde a Dominga

Andes Iron indicó en una declaración pública que “se pone fin a más de 12 años de trámites y litigios, despejando todo cuestionamiento jurídico y técnico, y abriendo paso a la construcción de Dominga”.

La Corte Suprema declaró admisibles los recursos de casación presentados por el Gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y ambientalistas, ratificando la Resolución de Calificación Ambiental que da luz luz al proyecto Dominga.

La Tercera Sala del máximo tribunal precisó que, dado que no existe una sentencia definitiva, no corresponde la presentación de un recurso de esta índole, por lo que “la sentencia impugnada no ha resuelto confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia”.

Luego de la resolución de la Corte Suprema, Andes Iron indicó en una declaración pública que “se pone fin a más de 12 años de trámites y litigios, despejando todo cuestionamiento jurídico y técnico, y abriendo paso a la construcción de Dominga: una oportunidad largamente esperada por la comunidad de La Higuera y la Región de Coquimbo”.

En esta línea, recalcó que se “confirma que las actuaciones del Comité de Ministros fueron irregulares, con vicios de legalidad, demoras injustificadas y cambios de criterio técnico sin sustento, y solo queda pendiente el cumplimiento de dicha sentencia ante el Tribunal Ambiental”.

Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron, agregó que “este fallo confirma que Dominga fue evaluado con rigor científico y cumple con la normativa vigente. Es una señal de certeza jurídica e institucional, que abre paso a una inversión sostenible que traerá desarrollo a La Higuera y a la Región de Coquimbo”.

Andes Iron precisó que ahora Dominga trabaja para obtener los permisos sectoriales para comenzar las obras, tras el ICE favorable y la aprobación recibida por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo en 2021.

La firma destacó que el proyecto, que involucra una inversión de USD 2.500 millones, producirá 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta ley (magnetita) y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.