AWS inicia operaciones en Chile con inversión de más de US$ 4.000 millones

La nueva región de infraestructura de Amazon Web Services permitirá almacenar y procesar datos en el país, además de ampliar el acceso a servicios de inteligencia artificial y computación en la nube.

El presidente José Antonio Kast fue parte de la ceremonia de puesta en operación de AWS South America (Chile) Region, la nueva infraestructura tecnológica de Amazon Web Services (AWS).

La puesta en operación de esta infraestructura convierte a Chile en sede de la tercera región de AWS en América Latina, permitiendo fortalecer la capacidad tecnológica del país y ampliar el acceso a servicios digitales.

De acuerdo con las estimaciones entregadas por AWS, el proyecto contempla una contribución económica superior a US$ 7.500 millones al Producto Interno Bruto (PIB), junto con un promedio proyectado de más de 4.100 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa por año.

La inversión anunciada, superior a US$ 4.000 millones, considera tanto el desarrollo como la operación de la infraestructura tecnológica.

¿Qué permitirá la nueva región de AWS en Chile?

La nueva región permitirá alojar y procesar datos dentro del territorio nacional, reduciendo los tiempos de respuesta para usuarios locales y facilitando el acceso a tecnologías como la computación en la nube, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.

La infraestructura contempla tres Zonas de Disponibilidad físicamente independientes, cada una con sistemas propios de energía, refrigeración y conectividad.

Esta configuración está diseñada para favorecer la continuidad operacional de los servicios y fortalecer la disponibilidad de las plataformas tecnológicas que utilicen la infraestructura.

Capacitación en inteligencia artificial y nuevas habilidades digitales

La puesta en operación también se enmarca en las iniciativas de formación tecnológica que AWS desarrolla en el país.

Según los antecedentes proporcionados por la compañía, más de 200 mil personas en Chile ya han recibido capacitación en habilidades de computación en la nube.

A través del programa AWS Entrena Chile, la empresa busca alcanzar las 300 mil personas capacitadas en tecnologías de nube e inteligencia artificial hacia 2028.

Asimismo, AWS impulsa el programa Talento Sin Límites, orientado a la formación de 1.000 personas con discapacidad, con el objetivo de ampliar el acceso a conocimientos y habilidades digitales.

Como parte de sus compromisos ambientales, AWS informó el desarrollo de un proyecto de eficiencia hídrica en la cuenca del río Maipo, en colaboración con Kilimo, que contempla un ahorro estimado de 200 millones de litros de agua al año.