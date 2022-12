Admisión Escolar 2023: este miércoles comenzará el periodo de matrículas

El periodo de matrículas se extenderá entre el miércoles 14 y el martes 27 de diciembre. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 13 de diciembre 2022 · 11:06 hs

El Ministerio de Educación (Mineduc) entregó detalles sobre el proceso de Admisión Escolar 2023, que durante esta semana tendrá hitos claves con las entregas de los resultados de las últimas postulaciones y el inicio del periodo de matrículas a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Este martes 13 de diciembre, se darán a conocer los resultados de las postulaciones al sistema realizadas en el periodo complementario.

Además, a partir del miércoles 14 de diciembre comenzará el periodo de matrículas presenciales, proceso que deben realizar todos los apoderados de estudiantes que cuentan con un establecimiento asignado.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, destacó la puesta en marcha de este proceso, que abarca a los establecimientos educacionales que reciben algún tipo de financiamiento del Estado (públicos o particulares subvencionados).

Según el secretario de Estado, con esto se busca “eliminar las barreras de entrada a la educación y a los diversos proyectos educativos que ofrecen las escuelas, colegios y liceos que son financiados con recursos estatales. En este sistema, son las familias quienes eligen el establecimiento educativo de su interés, y no al revés”.

Resultados de la postulación

Los resultados de la etapa complementaria del proceso de Admisión Escolar 2023 estarán disponibles en la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl. Para ingresar, las y los apoderados deben usar su credencial de usuario (RUN o IPA), hacer clic en “Ver resultado”, luego en “Ver detalle de resultado”, verificar la información y descargar el comprobante.

Periodo de matrículas

El periodo de matrículas se extenderá entre el miércoles 14 y el martes 27 de diciembre. Allí todas las familias que tienen un establecimiento asignado en el periodo principal o complementario deben asistir presencialmente a matricular a los estudiantes.

En estas fechas también deben matricularse quienes se mantienen en su establecimiento y por lo tanto, no postularon al SAE. El cupo asignado queda reservado durante todo el proceso, por lo que no importa la fecha en que los apoderados asisten a matricular, siempre que sea dentro del periodo.

Para hacer el trámite de la matrícula es necesario asegurar el cupo obtenido, ya que al término de este proceso, se liberan los cupos no utilizados y las vacantes disponibles, en una primera etapa para los estudiantes que repitieron de curso y posteriormente para quienes no tuvieron asignación, no participaron del proceso o no quisieron matricularse en el establecimiento asignado.