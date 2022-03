Banco Santander lanza Learning Pills reforzando su apuesta por el aprendizaje continuo

En el proyecto colaboran instituciones educativas de prestigio internacional como MIT PE, Esade y London School of Economics and Political Science y los contenidos están disponibles en la web de Becas Santander.

Por: El Dínamo 29 de Marzo 2022 · 18:13 hs

Banco Santander, a través de Santander Universidades, lanzó las Learning Pills, un proyecto global de formación continua y abierta basado en píldoras formativas gratuitas y alineado con su estrategia de fomentar el aprendizaje continuo, o LifeLong Learning.

Las Learning Pills dan al usuario las herramientas necesarias para reorientar su carrera profesional (upskillling) o contar con nuevas habilidades que le permitan reciclarse profesionalmente (reskilling).

Los videos están impartidos por expertos internacionales y están elaborados por instituciones educativas de gran prestigio internacional como Massachusetts Institute of Technology (MIT PE), Esade y London School of Economics and Political Science (LSE).

Esta herramienta es una ventana hacia el futuro que permite conocer lo que van a ser los grandes focos de empleabilidad y profundizan en temas de actualidad que van desde el descubrimiento de cómo las tecnologías disruptivas agitan y modelan la economía, hasta la revolución que representa el análisis de datos y cómo se ha convertido en una ventaja competitiva para las organizaciones, pasando por las claves que se necesitan para ser un buen líder o cómo aplicar la innovadora metodología agile en el día a día.

Para Blanca Sagastume, directora adjunta de Santander Universidades, “las Learning Pills responden a una aspiración que siempre hemos perseguido: hacer universal y accesible el conocimiento, y no hay mejor forma de hacerlo que a través de la experiencia, talento y visión de los mejores expertos en su materia.”

Temáticas de los videos

Hasta el momento se pueden encontrar series sobre Data Analitycs, Blockchain, Timeless Skills y Tecnologías Disruptivas y masterclass sobre liderazgo y metodología agile. El proyecto seguirá creciendo, ampliando las temáticas y buscando ofrecer a los usuarios contenidos de actualidad que les ayuden en su formación y desarrollo profesional.

La serie sobre Tecnologías disruptivas, realizada por expertos del MIT, muestra cómo conceptos que hace unos años eran visionarios (ciberataques, tecnología cloud…) hoy definen el entorno laboral modelando la economía, la política y la vida cotidiana.

Expertos de Esade comparten su experiencia en Timeless Skills, donde comunicar, influir, negociar y la toma de decisiones son habilidades que, una vez adquiridas, aceleran y marcan la diferencia en un líder que quiera impactar y obtener resultados.

El liderazgo tiene también una presencia importante con una serie dedicada a las habilidades necesarias para desarrollar un estilo propio que aumente la influencia y el impacto de cualquier comunicación orientada a generar cambios, con contenidos generados por expertas de la prestigiosa London School of Economics and Political Science (LSE).

Por su parte, expertos de Banco Santander también aportan su conocimiento y experiencia. La serie Blockchain muestra cómo esta tecnología está cambiando el mundo y cómo se acerca al corazón del sistema financiero mundial, además de ser cada vez es más útil en otros sectores como el sanitario, logístico, alimentario o incluso el artístico.

Con Data Analytics, la serie invita a conocer cómo el análisis de datos se ha convertido en una ventaja competitiva para las organizaciones y el revolucionario impacto que supone aplicar en cualquier ámbito de la sociedad la Inteligencia Artificial.

Además, de la mano de dos masterclass, se pueden conocer las claves que necesita un líder a través de la fórmula de las tres ´C´ (corazón, curiosidad y confianza) cómo la metodología agile es fundamental para el futuro de cualquier empresa y cómo ayuda a reaccionar rápido ante los problemas.