Catalina Pérez (RD): condonación del CAE no debe dirigirse "a quienes podemos pagar"

La diputada señaló que el beneficio se debe enfocar "a la mayoría que sí lo necesita". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 21 de julio 2022 · 13:39 hs

La diputada Catalina Pérez (RD) reiteró su defensa a la propuesta de condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) anunciada por el Gobierno, precisando que la medida debe dirigirse a una mayoría que sí lo necesita y no "a quienes podemos pagar".

La ex presidenta de Revolución Democrática abordó el tema luego que una nota del diario La Segunda la señalara, junto con los diputados Diego Ibáñez (CS), Héctor Barría (DC) y Juan Irarrázaval (Republicanos), en el grupo de congresistas que mantienen millonarias deudas estudiantiles.

En su cuenta de Twitter, Pérez explicó que “soy hija de un profesor y una dueña de casa, me endeudé con Fondo Solidario para ir a la universidad y no me avergüenzo de eso”.

“Pago mi deuda año a año desde antes de ser diputada, a diferencia de otras miles de personas que sencillamente no pueden hacerlo”, enfatizó.

Sobre el tema instalado por el Ejecutivo, la diputada oficialista expresó que “es obvio que la eventual condonación del CAE (y otros) debe dirigirse a la mayoría que sí lo necesita y no a quienes podemos pagar, esa es de hecho nuestra propuesta”.

“Seguiré defendiendo la condonación del CAE porque es justo que el sueño de educarse no traiga consigo deuda”, cerró.

La universalidad de la condonación ha sido uno de los temas más complejos de la discusión, especialmente por las demandas de movimientos como Deuda Educativa, que consideran que la deuda del CAE es “ilegítima” por la “mercantilización del derecho a la educación" provocada con los créditos a la banca privada.

Durante esta semana el Ministerio de Educación (Mineduc) entregó su primer informe de caracterización económica de los deudores del CAE, que señaló que un 38% de los endeudados tienen ingresos menores a $250 mil, en un cálculo que fue cuestionado por algunos expertos y centros de estudios como Acción Educar, que plantean que una parte importante de los morosos sí tiene la capacidad para enfrentar la deuda.