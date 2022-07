Centro de Estudiantes ratificó que "overol blanco" detenido en incidentes es alumno del Instituto Nacional

El adolescente fue sorprendido lanzando una bomba molotov. AGENCIA UNO

25 de julio 2022

El Centro de Estudiantes del Instituto Nacional confirmó este lunes que el adolescente de 17 años que fue detenido vistiendo overol blanco y lanzando bombas molotov es alumno del establecimiento emblemático de la comuna de Santiago.

Martín Jerez, vocero de la organización estudiantil, señaló al programa Contigo en Directo de CHV que “efectivamente hoy día, durante la jornada de la mañana, fue detenido un compañero de nosotros”.

“El compañero fue detenido y será traspasado a Fiscalía (…) según tengo entendido (será imputado) por lanzamiento de bombas molotov, porte de arma incendiaria y agresión a funcionarios de Carabineros”, expresó.

Jerez comentó que “según lo que tenemos entendido será formalizado durante la tarde, igualmente todo depende de lo que pase en la primera sesión”.

Consultado por la postura que tomará el centro de alumnos ante este caso, el vocero manifestó que “nosotros vamos a presentar un apoyo porque es compañero de nosotros, integra nuestra comunidad institutana… es un estudiante del Instituto Nacional”.

“Tenemos que prestar apoyo. Las razones y si compartimos o no los pensamientos tenemos que guardarlo para nosotros. Pero vamos a presentar apoyo, en lo que necesite la familia. Al ser compañero de nosotros, y al ser nosotros representantes de cada estudiante que está matriculado en el Instituto Nacional, sí lo haremos”, agregó.

El vocero aseguró que el respaldo al alumno y los hechos de violencia “son temas distintos”, añadiendo que “nosotros no vamos a validar estos actos, porque creemos que son violentos, pero dos son formas distintas que se tienen para manifestar las cosas”.

“Nosotros no simpatizamos, esperamos y vamos a tratar que las otras manifestaciones se realicen de forma pacífica para entablar un diálogo, pero ahora no nos queda más que apoyar. Al fin y al cabo, esto va a ser hablado dentro del estudiantado. Nosotros no simpatizamos con esta forma de actuar”, complementó.

La Municipalidad de Santiago anunció que presentará acciones legales en contra de los responsables de los incidentes, lo que se extendieron a otros recintos educacionales como el Liceo Barros Borgoño y el Internado Nacional Barros Arana (INBA).