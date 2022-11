Chile sigue sin remontar en ranking que mide el nivel mundial de inglés

El ranking detectó un bajo puntaje en los jóvenes, que estaría asociado al impacto por la pérdida de clases. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 15 de noviembre 2022

Este martes se entregaron los resultados del mundial EF English Proficiency Index (EF EPI), que mide el nivel de inglés en más de 110 países, y que dejó a Chile sin poder remontar el gran retroceso que sufrió durante 2021, cuando cayó 10 lugares en la primera medición realizada post pandemia.

En este año nuestro país se ubicó en el lugar 45, trepando apenas dos puestos desde el 47, al que retrocedió hace 12 meses.

A nivel sudamericano, la situación chilena tampoco mejoró, ya que se mantuvo en el cuarto lugar tras Argentina -que continúa liderando la región (y se mantiene como número 30 en el mundo), además de Paraguay y Bolivia. Sin embargo, nuestro país sí logró avanzar en puntaje, alcanzando una nota de 524 unidades, levemente superior a los 516 obtenidos en 2021. Con ese resultado, nuestro país mantuvo el “Dominio Moderado” del idioma, según la clasificación.

Entre los datos que llamó la atención fue el retroceso en el dominio del idioma entre los jóvenes de 18 y 21 años, quienes fueron los que obtuvieron menor puntaje, lo que podría eventualmente relacionarse con la pérdida de clases asociada a la crisis sanitaria.

Dominio de inglés en regiones

El reporte EPI también entregó antecedentes sobre el nivel de inglés al interior de las regiones de Chile.

En el detalle, las regiones de Chile que más dominan el idioma y que incluso mejoraron respecto de la medición anterior, son la Metropolitana y BioBío, que exhibieron un nivel Alto, y la ciudad en que mejor se habla inglés es Concepción, que logró superar a Santiago. La lista de mejores puntajes prosigue con Ñuble, La Araucanía, O´Higgins y Valparaíso, con un dominio Moderado. La zona sur también logró mejorar e ingresar a ese nivel, con Los Lagos, Los Ríos y Magallanes.

Las de peor desempeño fueron las regiones de la zona norte, siendo Atacama la de menor puntaje, además de la región del Maule.

En el ámbito global, la clasificación continúa liderada indiscutidamente por Países Bajos con 661 puntos, seguido por Singapur (642), que logró arremeter desde el cuarto lugar conseguido hace un año, desplazando a Austria (628), Noruega (627) y Dinamarca (625), que cierra el grupo de los 5 países que mejor hablan inglés en el mundo, sin que éste sea el idioma nativo.

Dicho resultado mantiene a Europa como el continente en que mejor se habla inglés, con una media de 558 puntos y nivel muy alto, seguido por Asia con 500 -y un dominio moderado-. Luego sigue Latinoamérica, que con 495 puntos le arrebató el tercer puesto a África, que logró 490. Ambas regiones siguen con nivel bajo. La zona con el manejo más deficiente del inglés continúa siendo Medio Oriente, con 445 puntos.

Sergio Canal, gerente general de EF Education First Chile, explicó que “en Latinoamérica se ha podido observar una constante mejora en los niveles de inglés en la población adulta, pero no tanto en los jóvenes, lo que deja a la región con la brecha etaria más marcada del mundo. A nivel global, otra cosa que llama la atención es que las ciudades más grandes no siempre obtienen los mejores puntajes en dominio de inglés”.

El ranking EPI 2022 consideró la participación de más de 2,1 millones de personas de 110 países, con una edad promedio de 25 años. Del total de la muestra, un 55% fue participación femenina versus un 45% de hombres, recogiendo la totalidad de los resultados de quienes realizaron el EF Standard English Test (EF SET, gratuito) durante el año pasado.