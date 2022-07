Cinco universidades chilenas lograron resultados positivos en Ranking Nature 2022

La Universidad de Chile lideró el ranking a nivel nacional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 13 de julio 2022 · 13:38 hs

Cinco universidades de Chile lograron resultados positivos en el Ranking Nature Index 2022, clasificación del prestigioso grupo Nature que evalúa la producción científica de instituciones de todo el mundo sobre la base de artículos publicados en 82 revistas especializadas de alta calidad en las áreas de Química, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y Ciencias Físicas.

A pesar del escaso presupuesto que el país destina a ciencia, que se ha mantenido en torno al 0,34% del Producto Interno Bruto (PIB), y el estancamiento de recursos e incluso la contracción a la que se ha visto amenazado el sector en los últimos años, las casas de estudios nacionales lograron posicionarse de buena forma con sus trabajos.

La primera institución del país, por séptimo año consecutivo, fue la Universidad de Chile, plantel que además destacó como la cuarta de mejor rendimiento en Sudamérica, por debajo de tres universidades públicas brasileñas, encabezadas por la Universidad de Sao Paulo, y superando a la Universidad de Buenos Aires, que obtuvo el quinto lugar de la región. En esta oportunidad, la Casa de Bello anotó un crecimiento del 10% en su producción científica, destacando su rendimiento en “Ciencias ambientales y de la tierra” y en “Ciencias de la vida” y por el 78,37% de sus publicaciones realizadas en colaboración internacional.

Dentro de las 10 instituciones de educación superior de mejor rendimiento en la región, también figuró la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que alcanzó el noveno puesto de Sudamérica y el segundo lugar de Chile, con un importante crecimiento del 31,2% de su volumen de investigación medida por esta clasificación. El tercer puesto en el país, en tanto, lo obtuvo la Universidad Andrés Bello, que escaló a la posición 11 de la región, con un incremento del 34,5% en sus indicadores. Detrás de ella, en el cuarto lugar de Chile y 12 en Sudamérica, se ubicó la Pontificia Universidad Católica, que registró un retroceso del 35,6% en su rendimiento respecto al año anterior.

Dentro de las 20 más importantes de la región y las cinco mejores del país, también se instaló la Universidad de Santiago de Chile, institución que alcanzó el puesto 19 de Sudamérica, de la mano de un importante aumento del 36,2% en su productividad.

Entre los 30 principales planteles universitarios de Sudamérica, también lograron posicionarse la Universidad de Concepción, en el puesto 23; la Universidad de Valparaíso, en el puesto 24; la Universidad Técnica Federico Santa María, en el puesto 27; y la Universidad Católica del Norte, en el 29. El cuadro de las 10 mejores instituciones de educación superior del país en este ranking lo cierra la Universidad de Antofagasta, que se ubicó en el lugar 32.

“Recibimos esta noticia con enorme alegría porque refuerza la importancia y pertinencia de nuestros esfuerzos por hacer ciencia e impulsar la investigación en un contexto que no ha sido favorable para este fin: ha habido estancamiento de recursos por parte del Estado, al tiempo en que la competencia se ha multiplicado. La Universidad de Chile ha demostrado tener capacidades para abordar los numerosos desafíos que enfrenta el país, y ha sabido también poner esas capacidades a disposición de la sociedad”, señaló la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

A nivel global, las tres primeras en esta edición fueron instituciones de educación superior estadounidenses: la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford y el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Desde el cuarto al octavo lugar, en tanto, figuran cinco universidades chinas, planteles que -además- exhiben una producción creciente respecto al año anterior (University of Chinese Academy of Sciences, University of Science and Technology of China, Peking University, Tsinghua University y Nanjing University). El top ten de esta clasificación lo cierran la Universidad de Oxford (Reino Unido) y la Universidad de Tokio (Japón).